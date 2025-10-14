Muchos estadounidenses dicen que ver películas de terror les da pesadillas

Casi un tercio de los adultos estadounidenses afirma que todavía le temen a la oscuridad y muchos admiten que afecta su sueño.

Una nueva encuesta de 2.000 adultos estadounidenses reveló que el 29 % aún le teme a la oscuridad y los hombres son más propensos a sentir miedo que las mujeres (33 % frente al 26 %).

Para aliviar sus preocupaciones nocturnas, el 24 % afirmó dormir con una luz de noche y el 10 % incluso deja las luces encendidas toda la noche; los hombres lo hacen con más frecuencia que las mujeres (15 % frente al 7 %).

El 11 % de los adultos también duermen con un peluche o un objeto reconfortante para sentirse más tranquilos.

El estudio de Avocado Green Mattress y Talker Research exploró cómo el miedo a la oscuridad se relaciona con ver películas de terror.

Si bien el 28 % de los encuestados dijeron que les “encantan” las películas de terror. Los hombres son más propensos a disfrutar ver películas de terror (33 % frente a 24 %), mientras que una de cada cinco mujeres (21 %) confesó que las “odia”, en comparación con solo el 7 % de los hombres.

Las mujeres tienden a sentir más miedo tanto durante como después de una película de terror (41 % frente a 28 %), pero el 24 % de los hombres afirman tener pesadillas “siempre” o “a menudo” después de ver películas de terror, en comparación con el 13 % de las mujeres.

Esos miedos nocturnos no terminan ahí: después de ver películas de terror, el 28 % de los adultos afirmaron despertarse con más frecuencia durante la noche, el 22 % reportó una peor calidad de sueño y el 12 % duerme menos horas en general.

“Con todo lo que implica la ‘temporada espeluznante’ de octubre, desde películas de terror hasta casas embrujadas y otras celebraciones de Halloween, no es de extrañar que algunos estadounidenses no duerman tan bien este mes”, dijo Laura Scott, directora de marketing de marca de Avocado Green Mattress.

“Es posible que la gente se quede despierta hasta más tarde para celebrar en las semanas previas a Halloween, y especialmente si ve películas de terror, nuestros datos muestran que su sueño puede verse afectado como resultado”.