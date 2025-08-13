Leonardo DiCaprio revela cómo cambió su forma de pensar tras cumplir 50 años

Leonardo DiCaprio habló sobre lo que significa para él haber llegado a los 50 años.

En una entrevista con Esquire publicada este miércoles, el director Paul Thomas Anderson le preguntó si alcanzar esa edad el año pasado le resultó “un momento natural” para reflexionar. DiCaprio respondió con humor que había “cumplido emocionalmente 35”.

Después, se puso serio: “Te genera el deseo de ser más honesto y no perder el tiempo. Solo puedo imaginar cómo se desarrollarán las próximas décadas”.

También mencionó la influencia de su madre: “Ella dice exactamente lo que piensa y no pierde tiempo. No gasta energía en fingir”.

El protagonista de Titanic explicó cómo su mentalidad ha cambiado con la edad.

Leonardo DiCaprio afirma que quiere ser más honesto tras cumplir 50 años ( Getty Images )

“Ser más claro y asumir el riesgo de que las cosas no funcionen, de enfrentar desacuerdos o de separarse en cualquier tipo de relación —ya sea personal o profesional— tiene que ver con no querer perder el tiempo”, afirmó. “Debes hablar con mayor franqueza. Es casi una responsabilidad, porque ahora hay más vida vivida que la que queda por vivir”.

En otra parte de la entrevista, DiCaprio habló sobre su trayectoria actoral y algunas de las decisiones más importantes que ha tomado. Confesó que lamenta haber rechazado el papel protagónico en Boogie Nights: Juegos de placer, el drama de 1997 dirigido por Anderson sobre la industria pornográfica.

“Lo diré aunque estés aquí: mi mayor arrepentimiento es no haber hecho Boogie Nights. Fue una película muy importante para mi generación”, le dijo a Anderson.

“Cuando finalmente vi esa película, pensé que era una obra maestra”, continuó DiCaprio. “Es irónico que seas tú quien hace la pregunta, pero es verdad”.

Durante años se ha rumorado que Anderson quería a DiCaprio como su primera opción para interpretar a Dirk Diggler, el joven actor porno que finalmente fue encarnado por Mark Wahlberg. DiCaprio comentó que, aunque lamenta haber rechazado el papel, “no puede imaginar a nadie” en ese personaje más que a Wahlberg.

La película, que se rodó al mismo tiempo que DiCaprio filmaba Titanic, también contó con las actuaciones de Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly y Burt Reynolds, quien recibió una nominación al Óscar por su papel.

La nueva película de Anderson, Una batalla tras otra, lleva 20 años en desarrollo y marca su primera colaboración con DiCaprio. La trama sigue a un exintegrante de un grupo revolucionario que recurre a antiguos compañeros para encontrar a su hija desaparecida.

Su estreno en cines de Estados Unidos está previsto para el 26 de septiembre.

Traducción de Leticia Zampedri