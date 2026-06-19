El representante de Daveigh Chase afirma que ella estuvo desaparecida 10 años antes de su muerte a los 35 años

Una amiga y exrepresentante de Daveigh Chase reveló que la exactriz infantil llevaba desaparecida 10 años antes de que se anunció su muerte a principios de esta semana.

Chase, quien prestó su voz a Lilo en el éxito animado de Disney de 2002, Lilo y Stitch, y aterrorizó al público como Samara Morgan en El aro ese mismo año, tenía 35 años.

La muerte de la actriz fue anunciada por su novio, Roy Hernandez, quien declaró a TMZ que falleció el martes tras un ataque de meningitis y una infección sanguínea que le provocó una septicemia.

El padre de Chase, John David Schwallier, confirmó la noticia al New York Times y añadió que su hija no tenía hogar y vivía en Los Ángeles con su novio cerca del hospital donde falleció. “Él y ella estaban en la indigencia”, declaró Schwallier.

En una entrevista publicada el jueves, John Ryan Jr., un productor de Hollywood que representó a Chase en la última etapa de su carrera, dijo a Entertainment Weekly que la actriz desapareció hace más de una década.

open image in gallery Daveigh Chase falleció esta semana a los 35 años tras sufrir un episodio de meningitis y una infección sanguínea ( Getty )

open image in gallery Chase saltó a la fama en 2002 por su aterrador papel en ‘El aro’, junto a Brian Cox y Naomi Watts ( Reuters )

Ryan dijo que vio a Chase por última vez en noviembre de 2015 y descubrió que había desaparecido después de que ella no se presentó a una reunión con el aclamado cineasta Rob Reiner (quien fue asesinado en diciembre de 2025 ).

“Al principio, pensé que la habían secuestrado o algo así, y luego empezamos a atar cabos”, dijo Ryan a EW, y añadió que había ayudado a Chase a ingresar en “un par de centros de rehabilitación hace tiempo”, pero que ni él ni sus amigos estaban demasiado preocupados por su sobriedad.

Según él, nunca se presentó una denuncia por desaparición porque ella se marchó por su propia voluntad. Recordó haberla visto aparecer ocasionalmente en los titulares, como su arresto en 2017 por viajar en un coche robado.

Ryan dijo que empezó a oír noticias preocupantes sobre la situación de Chase hace unos cinco años. Hace unos seis meses, dijo, alguien le envió un video que la mostraba en Skid Row, Los Ángeles. “Corrí hacia allí, pero cuando llegué, ya se había ido”, dijo. “La estuvimos buscando desde entonces. Contratamos detectives privados para que la busquen".

Ryan dijo que estaba en proceso de desarrollar un documental sobre la búsqueda de la actriz desaparecida, titulado provisionalmente Finding Lilo, cuando se enteró de su muerte.

“No creí que fuera mi historia para contar”, dijo sobre su decisión de no hacer pública su desaparición antes. “No quería exponer a mi hermana pequeña. Teníamos la esperanza de que regresara y todos habrían asumido que había estado retirada estos últimos 10 años”.

“Una vez que conseguí el video de ella y vi lo mal que se veía, dije: ‘Tenemos que involucrar al público en esto. Ya no quiero proteger la marca. Quiero proteger a la chica’”.

Si usted o alguien que conoce sufre de adicción a las drogas, puede obtener ayuda y apoyo confidencial las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de Frank, llamando al 0300 123 6600 , enviando un mensaje de texto al 82111, enviando un correo electrónico o visitando su sitio web aquí . En los EE. UU., puede comunicarse con la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias al 1-800-662-HELP.

Traducción de Olivia Gorsin