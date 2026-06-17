El tráiler de ‘Shrek 5’ muestra a Shrek y Burro tras las rejas

Un primer vistazo a Shrek 5 reveló al ogro gruñón, su familia y Burro en la cárcel, y Burro también se transforma en oveja.

Universal Pictures lanzó el martes un tráiler que ofrece a los fans un adelanto de la esperadísima quinta entrega de la franquicia de animación.

Mike Myers presta su voz al personaje principal, casado con la princesa Fiona (Cameron Diaz), y Eddie Murphy da vida a su mejor amigo, Burro. En esta nueva aventura, los entrañables personajes se enfrentan a desafíos inesperados, incluido su encarcelamiento.

Además, se anunció previamente que la actriz de Hollywood Zendaya prestaría su voz a Felicia, la hija de Shrek y Fiona. Marcello Hernandez, conocido por Happy Gilmore 2, y el actor Skyler Gisondo, que interpreta a Superman, darán voz a sus hermanos, Fergus y Farkle.

Burro (Eddie Murphy) y Shrek (Mike Myers) en la película original de ‘Shrek’ ( DreamWorks )

El tráiler comienza con un libro de cuentos de hadas que muestra a Shrek y Burro dirigiéndose a un reino mágico, mientras un narrador dice: “Érase una vez, un ogro horrible y un burro delirante se embarcaron en un viaje a la mágica ciudad de Muy Muy Lejano”.

La historia se ve interrumpida por Burro, a quien se le oye decir “¡Dios mío, está pasando, está pasando!”, al revelarse que se encuentra entre los ogros Fiona, Shrek, Fergus y Farkle en su hogar en el pantano.

El excéntrico burro luego habla de que necesita un cambio de imagen y, mientras hace varias poses, dice que necesita “fortalecer mis brazos y mi espalda, tonificar mis abdominales, tal vez incluso reafirmar mi trasero”.

Shrek responde: “No, definitivamente no”.

El ogro le dice entonces a Burro que no diga que se van a su próxima aventura, antes de mostrarle un atisbo de un reino mágico y un video de Burro intentando subirse a un tren de madera.

A continuación, se ve al hombre de jengibre Gingey meneando el trasero, que fue realzado con dos caramelos de goma, mientras se le unen dos mujeres de jengibre, y exclama: “Estoy cubierto de pastel como una maldita panadería”.

Burro hace un redoble de tambores y finalmente dice que él y Shrek se dirigen a una aventura; luego, se muestran escenas del grupo viajando en su carruaje con forma de cebolla por un camino oscuro y tormentoso donde aparece un amenazante muñeco de nieve.

El tráiler también muestra destellos de un reloj mágico personificado, sirenas nadando en un cuerpo de agua y una persecución policial con carruajes tirados por caballos.

En los videos, Burro dice: “Shrek y Burro, dos amigos inseparables, se embarcan en otra vertiginosa aventura por la gran ciudad”.

Entonces, Burro se transforma en oveja y dice que “esto es malo”, antes de ser arrojado a una celda junto con Shrek, Fiona, Fergus y Farkle.

Mientras está tras las rejas, canta tristemente, mientras Shrek y su familia parecen frustrados, antes de que Shrek exclame: “Burro”.

El tráiler finaliza con la canción All Star de Smash Mouth, un tema estrechamente vinculado a la franquicia desde su aparición en la primera película, estrenada en 2001 y ganadora de un Oscar a la mejor película de animación.

También se reveló que Shrek 5 se estrenará el año que viene, casi 17 años después del estreno de su predecesora, Shrek para siempre.

Shrek está basada en el libro de 1990 del escritor William Steig.

La franquicia también dio lugar a varias películas y especiales derivados, entre ellos la película de 2011 El gato con botas y su secuela de 2022 titulada El gato con botas: el último deseo, ambas nominadas al Oscar.

Traducción de Olivia Gorsin