Stephen King resume en dos líneas su veredicto sobre la película de terror revelación de 2026

El rey del terror ya dio su visto bueno a Obsesión, una de las grandes sorpresas del cine de terror este año.

Stephen King, autor de clásicos del género como It, Carrie y El resplandor, elogió la película el martes en una breve publicación en Threads.

“Le puse una B+ a Obsesión en mi libro de películas, pero no dejo de pensar en ella”, escribió el escritor de 78 años sobre el debut cinematográfico del youtuber Curry Barker como director de largometrajes. “Tiene una extraña mezcla de humor y terror”.

Obsesión sigue a un joven romántico empedernido, interpretado por Michael Johnston, cuyo deseo de que la mujer de la que está enamorado (Inde Navarrette) le corresponda desencadena una serie de peligrosas consecuencias.

La película se convirtió en un inesperado éxito de taquilla. Con un presupuesto estimado de entre 750.000 y 1 millón de dólares, logró recaudar más de 297 millones de dólares en todo el mundo.

Además, recibió elogios de la crítica y obtuvo una aprobación del 94 % en el sitio especializado Rotten Tomatoes.

open image in gallery ‘Obsesión’, dirigida por el youtuber de 26 años Curry Barker, se convirtió en un inesperado éxito de crítica y taquilla ( Focus Features )

En su reseña de cuatro estrellas para The Independent, Clarisse Loughrey describió Obsesión como “una de las películas de terror más escalofriantes de 2026”.

La cinta también marca el debut de Curry Barker, de 26 años, como director de largometrajes. Anteriormente, el creador de contenido dirigió Milk & Serial (2024), una película de terror de metraje encontrado centrada en bromas pesadas que realizó con un presupuesto de apenas 800 dólares y publicó en YouTube.

El estreno de Obsesión coincidió además con el lanzamiento de Backrooms, la primera película del también youtuber Kane Parsons. Basada en su popular serie sobre espacios liminales, la producción se convirtió en otro éxito de taquilla.

El buen desempeño de ambos proyectos parece reflejar un cambio dentro del género. De hecho, llevó a Loughrey a concluir que “el futuro del terror está en YouTube”.

open image in gallery Stephen King elogió la “extraña mezcla de humor y terror” de la película ( Getty )

“Ha desaparecido cualquier rastro de ternura gótica o de esa sensación de incomprensión que acecha en la oscuridad. En su lugar, esta generación, expuesta a lo peor del mundo, parece haber respondido con un tipo de terror en el que el castigo llega de forma rápida, brutal y justificada”, escribió Loughrey. “Al mismo tiempo, Obsesión es una película cuidadosamente construida que no teme incorporar momentos de humor”.

Por su parte, King, que suele compartir sus opiniones sobre cine y televisión en redes sociales, también recomendó la nueva comedia negra de Apple TV+, Máximo placer garantizado.

La serie está protagonizada por Tatiana Maslany como Paula, una mujer recién divorciada que cree haber presenciado un crimen. A partir de ahí, se ve envuelta en una trama marcada por el chantaje, el asesinato y el fútbol juvenil.

Al compararla con La maldición de Widow's Bay, la comedia de terror protagonizada por Matthew Rhys y disponible en la misma plataforma, King aseguró que Máximo placer garantizado es “incluso mejor”.

“Es como si Hitchcock hubiera regresado para hacerlo una vez más”, escribió el autor de Camina o muere en X. “Y Tatiana Maslany está extraordinaria. La expresividad de su rostro es increíble. Puede pasar de lo cómico a lo aterrador en cuestión de segundos”.

El año pasado, King también reveló su lista de las 10 películas favoritas de toda su vida. La selección incluyó El salario del miedo (1977), El padrino II (1974), La huida (1972), Hechizo del tiempo (1993), Casablanca (1942), El tesoro de la Sierra Madre (1948), Tiburón (1975), Calles peligrosas (1973), Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) y Pacto de sangre (1944).

Traducción de Leticia Zampedri