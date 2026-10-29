George Michael desata una disputa familiar antes de que la guitarra de ‘Faith’ salga a subasta

La guitarra de George Michael del videoclip de Faith provocó una disputa familiar antes de la subasta de objetos de colección que tendrá lugar este jueves.

La guitarra Gretsch Synchromatic 160 original de la década de 1940, que aparece en el lanzamiento de 1987, será la pieza central de la subasta Faith & Fame: A Personal George Michael Collection que tendrá lugar el 29 de octubre en la casa de subastas Sworders.

La casa de subastas describe los 32 lotes como un “conjunto extraordinario de objetos de colección de Siobhan Bailey, asistente personal y confidente de confianza de George Michael durante muchos años”.

Siobhan Bailey, la exasistente personal de Michael, reunió la colección que incluye la guitarra a lo largo de los 20 años que trabajó con él.

open image in gallery Entre otros objetos, se encuentran los itinerarios de gira encuadernados en anillas de la carrera en solitario de Michael y de su etapa en el grupo Wham! ( Getty )

Bailey falleció en 2014 y su archivo personal está siendo ofrecido en subasta por su viudo, Ian Belcher.

Sin embargo, el hermano de Siobhan, Gerard Bailey, cree que su hermana estaría “devastada” por la celebración de la subasta. “[Siobhan] estaría horrorizada ante la perspectiva de que la subasta se celebre en su nombre y que sus preciadas pertenencias personales se vendan al mejor postor”, declaró a BBC News.

Bailey afirma que su hermana estaba en trámites de divorcio de Belcher antes de fallecer y que había comenzado a redactar un testamento en el que legaba los bienes del músico a sus sobrinos. Sin embargo, falleció antes de que el testamento se registrara a tiempo. Tras su muerte, la herencia de Bailey pasó legalmente a Belcher, y no hay indicios de que este carezca de derecho a vender los bienes.

Según la BBC, Bailey solicitó que no se celebre la subasta y afirma que el “uso indebido del nombre de mi hermana” por parte de Belcher es “francamente deshonroso”. Bailey reconoce que Belcher tiene derecho legal a vender los artículos, pero considera que celebrar la subasta en nombre de su hermana es “hipócrita”.

“Sé que estaba orgullosa de los diversos discos de oro y platino personalizados que recibió, aunque era muy modesta al respecto”, añadió Bailey.

Un portavoz de Sworders declaró: “No estamos en posición de comentar sobre un asunto familiar, pero este tipo de disputas no son infrecuentes en el mundo de las subastas. En este caso, como aclara el artículo de la BBC, la titularidad legal de la colección no está en entredicho”.

La casa de subastas indicó que el señor Belcher no estaba disponible para hacer comentarios.

La guitarra, que según Bailey Michael le regaló a su hermana, fue un elemento clave en el inicio de la carrera en solitario del músico. En el video, se puede ver a Michael con una chaqueta de cuero negra y vaqueros azules tocando la guitarra junto a una máquina de discos.

open image in gallery George Michael actúa en concierto en el Forum durante su gira ‘Live Global Tour’ en Inglewood, California, el 25 de junio de 2008 ( Reuters )

Faith, del álbum debut en solitario de Michael del mismo título, permaneció cuatro semanas en el número uno de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, mientras que alcanzó el número dos en el Reino Unido.

Otros artículos incluyen itinerarios de giras encuadernados en anillas de la carrera en solitario de Michael y de su época en la banda Wham!

También se ofrecen objetos de colección de algunas de sus actuaciones en directo más célebres, incluido un programa de cuatro páginas del concierto Live Aid de 1985, que incluye su dúo con Elton John, Don't Let The Sun Go Down On Me.

Para los fans de sus grabaciones, existen numerosos discos de presentación y discos de oro que celebran ventas récord, incluido un disco de oro por las 500.000 ventas en el Reino Unido de Wake Me Up Before You Go-Go (valor estimado: entre 250 y 650 dólares).

También hay un premio por más de un millón de ventas en el Reino Unido de Listen Without Prejudice Vol. 1 (estimado entre 250 y 650 dólares) y más de 1,8 millones de ventas en el Reino Unido de Older (estimado entre 250 y 650 dólares).

Hay casetes y sencillos en acetato poco comunes, algunos marcados con la leyenda “No a la venta”, y varias fotografías firmadas, todas con dedicatorias personales a Bailey, que ofrecen una visión de la vida profesional y personal de Michael.

Se prevé que el archivo en su conjunto alcance un precio superior a los 250.000 dólares en la subasta.

open image in gallery George Michael y Andrew Ridgeley, del grupo pop Wham! ( Getty )

Michael, cuyo nombre de nacimiento era Georgios Kyriacos Panayiotou, tuvo 13 sencillos número uno en el Reino Unido.

Reveló su homosexualidad en 1998 y se convirtió en activista por los derechos LGBT y en recaudador de fondos para organizaciones benéficas que luchan contra el VIH/SIDA.

Michael falleció de una enfermedad cardíaca el día de Navidad de 2016, a la edad de 53 años.

Traducción de Olivia Gorsin