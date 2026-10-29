De Lizzie Borden a ‘El conjuro’: las siete casas reales que inspiraron estos clásicos de Halloween

A medida que las películas de terror dominan las pantallas de todo el mundo en el periodo previo a Halloween, muchos espectadores no se darán cuenta de que algunas tramas aterradoras en realidad se inspiraron en historias reales. Puede que Hollywood se tome una amplia licencia creativa y juegue con los hechos, pero las casas reales en EE. UU., y los espeluznantes sucesos que registraron, han formado la base de algunos de los favoritos de los fans del terror. Aquí, analizamos siete casas que aún están en pie y que llamaron la atención de los guionistas por sus historias, misterios y miedo que inspiran.

1. La casa de El horror de Amityville

Alrededor de las 3:00 am del 13 de noviembre de 1974, Ron DeFeo Jr., de 23 años, caminó con un rifle por su casa en Amityville, un pueblo costero en Long Island. Luego le disparó a toda su familia mientras dormían y mató a sus padres y cuatro hermanos. El caso provocó un frenesí mediático: DeFeo afirmó que escuchó voces pero cambió su historia varias veces y al final lo condenaron y recibió seis sentencias que van desde 25 años a cadena perpetua. Murió el año pasado en prisión.

Solo 13 meses después de los asesinatos, una nueva familia compró la casa por un precio bastante reducido. Sin embargo, George y Kathy Lutz, junto con sus tres hijos, solo pasaron 28 días en el hogar. Afirmaron que se fueron debido a una aterradora actividad paranormal y después colaboraron con el autor Jay Anson en el libro de 1977 The Amityville Horror. Los Lutz hicieron varias afirmaciones: que George se despertaba todas las mañanas a las 3:15 am, aproximadamente a la hora en que las autoridades creían que los DeFeo habían sido asesinados; que un líquido extraño goteaba de partes de la casa; que miembros de la familia levitaban. Incluso hablaron de la presenicia de una criatura parecida a un cerdo con ojos rojos.

open image in gallery La casa colonial holandesa en Long Island ha inspirado muchos libros, películas, documentales y demás ( Getty Images )

El libro inspiró la exitosa película de 1979, El horror de Amityville y docenas de otros proyectos y remakes. La casa en sí sigue aún es el sitio de lentos recorridos en automóvil o personas que se detienen para tomar fotografías, aunque su dirección ha cambiado del 112 Ocean Avenue original al 108. La casa tenido varios propietarios nuevos desde la breve estadía de los Lutz. , aunque no hay informes conocidos de otra actividad paranormal aterradora.

open image in gallery Ron DeFeo Jr. asesinó a toda su familia dentro de la casa en Long Island ( 1974 AP )

La historia de Lutz ha sido muy criticada y muchos la han calificsado de un engaño. Dos de los hijos de la familia han dicho lo mismo, destacaron el interés de George Lutz por el ocultismo y afirmaron que sentían que se había exagerado cualquier suceso extraño.

Christopher Quarantino, hijo de Kathy Lutz e hijastro de George, le dijo a The Seattle Times en 2005 que recordaba sucesos sospechosos y creía que la casa estaba encantada, pero que su padrastro había exagerado todo para obtener ganancias.

George Lutz murió en 2006, dos años después de su exesposa, Kathy. La pareja se había divorciado casi dos décadas antes.

2. La casa de El conjuro

open image in gallery Supuesta actividad paranormal inspiró la película de 2013, ‘El conjuro’ ( The Boston Globe )

Roger y Carolyn Perron se mudaron a una casa de campo de Rhode Island del siglo XVIII con sus cinco hijas en 1971. Durante los siguientes nueve años, los Perron dicen que sufrieron el asedio de espíritus y cosas aterradoras. Los objetos se movían, había una “presencia fría y apestosa”, y la familia veía apariciones y escuchaba voces. El caso lo investigaron los conocidos cazadores de fantasmas Ed y Lorraine Warren, quienes dedujeron que un espíritu amenazante llamado Betsabé había maldecido la tierra.

“Quienquiera que fuera el espíritu, se percibía a sí misma como la dueña de la casa y le molestaba la competencia que mi madre planteaba para ese puesto”, le comentó una de las hijas, Andrea Perron, a USA Today en 2013, días después del estreno en cines de la primera película de la franquicia El conjuro. Después de los Warren y su investigación de la casa, fue un éxito de taquilla y generó una franquicia.

Los Perron insisten en que la actividad paranormal que presenciaron antes de mudarse en 1980 fue real. Andrea incluso fue testigo de cómo su madre era poseída de forma temporal durante una sesión de espiritismo, le relató a USA Today.

“Pensé que me iba a desmayar”, contó. “Mi madre comenzó a hablar un idioma que no es de este mundo con una voz que no es la suya. Su silla levitó y voló al otro lado de la habitación”.

Hoy en día, la casa en 1677 Round Top Road en Burrillville es un destino donde los visitantes pueden realizar recorridos, realizar eventos privados o incluso pasar la noche para una investigación privada de fantasmas.

3. La casa de Lizzie Borden

open image in gallery El hotel de Massachusetts donde ocurrieron los famosos asesinatos sin resolver en EEUU hace 130 años ( Captura de pantalla )

Uno de los dobles homicidios más notorios de EE. UU., que técnicamente aún no se ha resuelto, ocurrió el 4 de agosto de 1892 en Fall River, Massachusetts. Encontraron los cuerpos del hombre de negocios acaudalado, Andrew Borden, y su esposa, Abby. Los habían asesinado con un arma blanca a plena luz del día en su casa en 2nd Street. Sin embargo, nadie escuchó nada, a pesar de que la sangre salpicó por todas partes por los 19 golpes de hacha que recibió Abby y los 10 de Andrew.

La pareja había residido en la casa junto a las hijas de Andrew: Emma, de 41 años; y Lizzie, de 32; además de un sirviente irlandés. El día de los asesinatos, Lizzie afirmó que había llegado del granero y encontró el cuerpo de su padre, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus historias comenzaran a cambiar. Ella y el sirviente eran los únicos en casa en el momento en que ocurrió el asesinato de su madrastra, Abby, en un dormitorio. El asesinato de Andrew ocurrió en la sala del primer piso después de regresar del trabajo.

open image in gallery Lizzie Borden asesinó a su padre y a su madrastra, pero fue absuelta

Además de sus respuestas contradictorias, los detectives descubrieron que Lizzie había tratado de comprar un ácido venenoso antes de los asesinatos. La arrestaron la semana posterior al asesinato y pasó nueve meses en la cárcel. La prensa se volvió loca y Lizzie obtuvo tanto un apoyo como una oposición significativos. Sin embargo, al final la absolvieron y vivió hasta 1927, cuando ella y su hermana murieron con meses de diferencia y las enterraron junto a su padre.

La escalofriante historia ha inspirado muchas producciones a lo largo de los años, la más reciente es la adaptación para la pantalla chica de Ryan Murphy, Monstruo: la historia de Lizzie Borden. Christina Ricci protagonizó la película para televisión de 2014 Lizzie Borden Took an Ax, mientras que Chloë Sevigny encabezó el reparto del thriller Lizzie, estrenado en 2018.

La casa en sí está abierta a los visitantes, sirve como museo y hotel. Según su sitio web, la casa “es tal como era” en el momento de los asesinatos.

“Los muebles conservan el lugar que les corresponde, la decoración se ha duplicado minuciosamente y los utensilios y las puertas originales aún están intactos”, afirma el sitio. “Los artefactos del caso del asesinato se exhiben mientras que los recuerdos de la era se alinean en los estantes y las repisas de las chimeneas”.

4. La casa de Extrañas apariciones

open image in gallery La familia Snedeker vivió sucesos terroríficos dentro de la casa ( Google Maps )

Cuando la familia Snedeker se mudó a su nuevo hogar en Southington, Connecticut, en 1986, las cosas comenzaron a torcerse desde la primera noche, dicen.

“Mi hijo comenzó a ver a un joven con cabello largo y negro hasta las caderas”, le contó a People Carmen Reed (antes Snedeker), quien vivió durante dos años en la casa con su esposo, hijos y dos sobrinas. “Él hablaba con mi hijo todos los días. A veces lo amenazaba, otras veces se paraba allí y solo decía su nombre, lo cual era suficiente para asustarlo”.

Reed contó que la familia se enfrentó fuerzas oscuras en la casa, la cual era una antigua funeraria, y relató un incidente bastante inquietante.

“Una noche, mi sobrina me dijo: ‘Tía Carmen, ahí viene, ¿lo sientes?’”, le relató a People, y explicó que la aterrorizada joven de 18 años se aferró a ella. “Le revisé la espalda y vi la impresión de una mano que subía por debajo de su camisón”.

“Fue entonces cuando supe con certeza que se trataba de algo sobrenatural”.

Reed afirmó que, después de que contactaron a dos sacerdotes que estaban demasiado asustados con el hogar como para completar los exorcismos, un tercero accedió a hacerlo y tuvo éxito.

Los Warren también investigaron la casa de los Snedeker, como la de Amityville. Cuando la película Extrañas apariciones (The Haunting in Connecticut), basada en las experiencias de los Snedeker, se estrenó en 2009, Warren le comentó a un medio local de Connecticut que el caso "fue mucho, mucho más aterrador que cualquier película".

Varios propietarios vivieron en la casa desde que los Snedeker se mudaron en la década de 1980, sin informes conocidos de otros incidentes escalofriantes.

5. La casa deVigilante

open image in gallery La casa de seis habitaciones en Nueva Jersey inspiró la serie de Netflix ‘Vigilante’ ( Google Maps )

Derek y Maria Broaddus compraron la casa de sus sueños en 657 Boulevard en Westfield, Nueva Jersey en 2014, pero nunca se mudaron a la casa colonial holandesa con sus tres hijos.

En un caso escalofriante y aún sin resolver, la familia Broaddus recibió de inmediato una carta en el buzón de su nuevo hogar de parte de un remitente que se hacía llamar “El Vigilante”. Sería la primera de varias, todas ellas amenazantes y espeluznantes.

“¿Cómo terminaste aquí?” se lee en la primera carta. “¿Te llamó [lacasa en] 657 Boulevard con su energía interior?”.

Agregó que la casa había “sido de mi familia durante décadas y ahora que se acerca a su 110 cumpleaños, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre la vigilaba en la década de 1960. Ahora es mi turno. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de los muros de 657 Boulevard? ¿Por qué estás aquí? Lo voy a averiguar”.

En un total de tres cartas, los Broaddus dicen que el remitente mencionó detalles que solo alguien en las proximidades de la casa podría haber escuchado o presenciado.

open image in gallery Naomi Watts como Nora Brannock en ‘Vigilante’ ( ERIC LIEBOWITZ/NETFLIX )

“Ya veo que han llenado el 657 Boulevard de contratistas para que puedan destruir la casa como se suponía que debía ser”, escribió la persona. “Tsk, tsk, tsk… mala estrategia. No querrás hacer que 657 Boulevard sea infeliz”.

El remitente agregó: “Tienes hijos. Los he visto. Hasta ahora creo que son tres los que he contado”. Luego dice de forma amenazante: “¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que te pedí? Mejor para mi. ¿Tu antigua casa era demasiado pequeña para la familia en crecimiento? ¿O fue la codicia traerme a tus hijos? Una vez que sepa sus nombres, los llamaré y los dibujaré también para mí”.

Había varios sospechosos en el caso, pero las investigaciones de las autoridades y los detectives contratados por la familia Broaddus resultaron inútiles. Sin vivir nunca en la casa, los Broaddus la vendieron en 2019 y perdieron bastante dinero.

La historia inspiró la nueva serie de terror de Netflix Vigilante, protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale. La popularidad de la serie hizo que los espectadores acudieran en masa a la casa, en la cual viven nuevos propietarios que no han informado de acoso por parte del autor de la carta.

6. La casa de La maldición de la casa Winchester

open image in gallery La Winchester Mystery House en San José, California, es material de varias leyendas urbanas ( Winchester Mystery House )

Una viuda rica, excéntrica y afligida supervisó la construcción de una casa laberíntica en California que se erige como una de las casas más inusuales de EEUU. Sarah Lockwood Pardee Winchester era la viuda de William Wirt Winchester, cuyo padre inventó el rifle Winchester. Ella se convirtió en la heredera de gran parte de la fortuna de Winchester Repeating Arms.

Unos años antes de la muerte de su esposo por tuberculosis, la pareja había perdido a su pequeña hija, por lo que Winchester huyó de la tragedia y de la costa este. Se mudó de Connecticut a San José, California, donde compró una casa de campo de ocho habitaciones y comenzó la construcción en 1886, la cual continuaría hasta su muerte en 1922.

La casa, llamada Llanada Villa pero ahora conocida como Winchester Mystery House, presentaba patrones extraños, escaleras que no llevaban a ninguna parte y puertas que se abrían hacia las paredes. Para 1922, abarcaba 24.000 pies cuadrados e incluía 10.000 ventanas, 2.000 puertas, 160 habitaciones, 52 tragaluces, 47 escaleras y chimeneas, 17 chimeneas, 13 baños y seis cocinas.

La construcción constante y confusa, junto con las tendencias más solitarias de Winchester a medida que envejecía, generó varias leyendas urbanas.

“Incluso antes de su fallecimiento, corrieron rumores de que una mujer excéntrica y rica estaba construyendo una ‘casa misteriosa’”, escribe el sitio de la casa Winchester, que ha estado abierta para visitas durante casi un siglo.

“¿Le ordenó un psíquico que construyera esta casa? ¿La perseguían los fantasmas de los abatidos por el “arma que ganó el oeste”? ¿Es verdad que la construcción nunca se detuvo? ¿Qué motivó a una socialite bien educada a aislarse del resto del mundo y concentrarse casi por completo en construir la mansión más hermosa y extraña del mundo?”.

Se han reportado apariciones en la propiedad, y la historia inspiró la película de terror La maldición de la casa Winchester de 2018, protagonizada por Helen Mirren como Sarah Winchester. Se permitió que la filmación se llevara a cabo durante 72 horas en la casa real, por lo que algunas tomas de la película muestran la casa tal como es.

7. La casa de los crímenes de Wineville

open image in gallery Esta casa en Mira Loma, Los Ángeles, fue el lugar donde un granjero, su madre y su sobrino asesinaron a varios niños ( Google Maps )

Las atrocidades que sucedieron en un rancho en las afueras de Los Ángeles no necesitarían una película para exponer su horror. En la década de 1920, el joven granjero Gordon Stewart Northcott agredió y asesinó al menos a tres niños en Wineville, en el condado de Riverside, California, donde era dueño de una casa y una granja de pollos. Con la ayuda de su madre y su sobrino, también víctmas de abusos, Northcott secuestró, torturó y abusó sexualmente de las jóvenes víctimas, a quienes encerró en un gallinero antes de matarlas.

Cuando el sobrino del asesino, Sanford Clark, finalmente le contó a su hermana sobre el abuso, los asesinatos y su temor por su propia vida, ella alertó a las autoridades. Northcott y su madre huyeron a su Canadá natal, pero después los arrestaron y extraditaron a California. Declararon a Northcott culpable de tres de los asesinatos en 1929 y lo ejecutaron al año siguiente. A su madre, Sarah Louise Northcott, la sentenciaron a cadena perpetua y salió bajo libertad condicional en 1940. Murió cuatro años después.

El sobrino víctima de abuso, cuyo testimonio fue clave para poner a ambos tras las rejas, fue sentenciado a cinco años en un centro correccional para jóvenes, pero salió a los dos años. Murió en 1991.

Además de la naturaleza horrible de los asesinatos, había otro aspecto extraño relacionado con el caso. En marzo de 1928, solo unos meses antes de que arrestaran a Northcott, Walter Collins, de nueve años, fue secuestrado en Los Ángeles cuando iba al cine. Fue un caso muy publicitado, y el departamento de policía enfrentó críticas locales por la aparente ausencia de progreso. La madre del niño, Christine Collins, fue implacable en su presión para encontrar al niño.

Luego, cinco meses después, apareció un niño que decía ser su hijo. A pesar de las protestas de Collins de que el niño no era, de hecho, Walter, la policía la convenció de que lo llevara a casa. Ella siguió negándose a aceptarlo, luego internaron en una institución mental a la angustiada madre. El niño confesó que era un impostor.

Después del arresto de los Northcott, Sarah Louise admitió y la sentenciaron por el asesinato de Walter Collins. Su hijo lo admitió y después lo negó.

El escalofriante thriller de 2008 El sustituto, protagonizado por Angelina Jolie, está basado en una historia real. La casa del rancho Northcott sigue en pie, aunque Wineville cambió su nombre después de los asesinatos a Mira Loma, y la sección que incluye la propiedad de Northcott ahora se llama Jurupa Valley.

[Este artículo se publicó originalmente en octubre de 2022 y se actualizó con información de Lizzie Borden.]

Traducción de Michelle Padilla