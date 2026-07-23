Comic-Con 2026: Marvel regresa al Salón H y empieza el furor por la secuela de "Spaceballs"

Los Avengers parecen listos para regresar al Salón H, mientras Marvel Studios utiliza la Comic-Con International para generar expectación de cara al estreno en diciembre de “Avengers: Doomsday”, y trazar un camino a seguir en un momento en que el interés del público por las películas de superhéroes ha disminuido.

Ese panel del sábado es la hora más esperada de la mayor convención de cultura pop del país, que inició en San Diego el miércoles por la noche. Los compradores que madrugan pueden hacerse con coleccionables exclusivos, como un Porsche 911 de Hot Wheels con temática de “KPop Demon Hunters” ("Las guerreras K-Pop") por 25 dólares y un set de figuras Funko personalizables de “Spider-Man: Brand New Day” ("Spider-Man Un Nuevo Día") por 60 dólares.

Se espera que más de 120.000 personas asistan a la expo de cuatro días, que comenzó en 1970 con una reunión de varios cientos de aficionados a la ciencia ficción y los cómics y una aparición en persona del ícono de Marvel Jack Kirby.

Qué esperar en la Comic-Con 2026

La Comic-Con ha crecido hasta incluir concursos de cosplay, puestos de autógrafos, circuitos de obstáculos, conciertos y paneles que abarcan desde videojuegos, los nuevos títulos incluyen a Wolverine y a las Tortugas Ninja, hasta el arte de carteles de cine y la esgrima. (Bruce Dickinson, de Iron Maiden, y el actor Asher Grodman, de “Ghosts”, hablarán sobre “El romance de Hollywood con la esgrima” el jueves).

DC Studios, que al igual que Marvel se ausentó de la Comic-Con del año pasado porque el calendario de su campaña de publicidad no era el adecuado, presentará su serie de HBO “Lanterns” con una activación de “cuartel general de entrenamiento” en el Gaslamp Quarter de San Diego y un panel el viernes con las estrellas Aaron Pierre y Kyle Chandler.

Esa presentación, al igual que la de Marvel, será en el principal escaparate del centro de convenciones con capacidad para 6.500 personas: el Salón H. No se permiten transmisiones en vivo dentro, pero la reacción en internet de los fans presentes puede impulsar rápidamente, o condenar, las perspectivas de una película o serie de televisión.

Otro punto destacado de la televisión de prestigio: se espera que actores de “Widow’s Bay” visiten el centro de convenciones junto a la bahía el sábado, cuando Apple TV celebra las 19 nominaciones al Emmy de la serie de comedia y terror.

Los fans de la comedia no tendrán que peinar el desierto para encontrar novedades sobre “Spaceballs: The New One”, el eje de un panel el viernes. La película, prevista para estrenarse el próximo año, cuenta con Rick Moranis, Bill Pullman y Mel Brooks, de 100 años, retomando sus papeles de la parodia de Brooks de 1987.