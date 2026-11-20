Es uno de los papeles más emblemáticos de la historia del cine: el agente 007. Si dejamos de lado la parodia de Casino Royale (1967), seis actores han vestido el esmoquin desde que Sean Connery pronunció por primera vez la icónica frase “Bond. James Bond” en una mesa de juego en Dr. No (1962). Cada uno dejó su propia huella en el espía más famoso del mundo: el galés que aportó una solemnidad shakespeariana, el australiano que solo protagonizó una película y el irlandés que conducía un automóvil invisible.

Todos tuvieron sus virtudes, pero ¿quién lo hizo mejor? ¿Quién es, en definitiva, el mejor agente 007 de todos los tiempos?

6. George Lazenby

Hay que reconocer que George Lazenby no lo tuvo fácil. Descubierto por el productor Cubby Broccoli gracias a su aspecto elegante en un comercial de chocolates Fry’s, el australiano, que había trabajado como vendedor de automóviles, solo interpretó a Bond en una ocasión, en Al servicio secreto de Su Majestad (1969), antes de desaparecer de la franquicia y quedar condenado a ocupar los últimos puestos de casi cualquier ranking como este.

open image in gallery George Lazenby en ‘Al servicio secreto de Su Majestad’ ( Getty )

El director Peter Hunt declaró cuando lo eligió para el papel: “No estoy diciendo que sea un actor”. Y la película parece darle la razón. Lazenby resulta inexpresivo en las escenas románticas, no consigue transmitir el humor de sus diálogos y su actuación en una escena clave durante una cena es tan deficiente que otro actor prestó su voz al personaje. Tampoco tiene la elegancia ni la imponente presencia de Connery.

Y, sin embargo, Al servicio secreto de Su Majestad, con sus espectaculares secuencias de esquí, la magnífica interpretación de Diana Rigg como la condesa Tracy y el inolvidable tema musical de Louis Armstrong, sigue siendo una de las mejores películas de Bond. De hecho, figura entre las favoritas de cineastas como Christopher Nolan y Steven Soderbergh. Imaginemos lo que habría sido con un actor más talentoso en lugar de un modelo de 29 años que consiguió el papel tras golpear por accidente a un doble de acción en la cara durante la audición.

5. Roger Moore

open image in gallery Roger Moore en ‘Vive y deja morir’ ( Getty )

Roger Moore tiene mala fama, aunque su versión de Bond está algo subestimada. Con sus pantalones acampanados, una ceja siempre levantada y una ocurrencia para cada ocasión, este elegante seductor tenía una habilidad particular: bastaba con darle una pésima línea de diálogo para que la convirtiera en algo gracioso. Con Daniel Craig, en cambio, el mismo chiste habría caído por completo en el vacío.

Eso no significa que su trayectoria como 007 —siete películas en 12 años— no haya sido muy irregular. Cuando protagonizó En la mira de los asesinos (1985), tenía 57 años y lucía tan desgastado como la propia trama. Por su parte, Moonraker, inspirada en el éxito de Star Wars, llevó la extravagancia y el humor de la saga a niveles absurdos, hasta bordear la autoparodia.

Pero hay que reconocer el talento con el que Moore se desenvuelve en La espía que me amó, la película más elegante y entretenida de su etapa como 007. Quizá llevó el esmoquin durante demasiado tiempo, pero nadie puede negar que le quedaba bien.

4. Pierce Brosnan

open image in gallery Pierce Brosnan e Izabella Scorupco en ‘GoldenEye’ ( Getty )

Para los millennials, Pierce Brosnan representa la imagen clásica de James Bond: encantador, con un peinado impecable y una sonrisa capaz de derretir hasta el invierno ruso más frío. Desde el momento en que el actor irlandés se presentó como el agente 007 en GoldenEye (1995), con un vertiginoso salto desde una enorme represa de concreto, quedé cautivado.

Llámenme sentimental, pero sigo convencido de que esa película, la primera de Bond que mi padre me llevó a ver al cine, es un clásico indiscutible. Y no se trata solo de nostalgia: con una interpretación a medio camino entre Moore y Connery, Brosnan no solo tenía un carisma arrollador y la capacidad de hacer que una frase cursi sonara genial, sino que también aportó una mayor complejidad psicológica al personaje.

Por desgracia, las películas que siguieron no estuvieron a la altura de su talento: la elegante pero carente de personalidad El mañana nunca muere, la decepcionante y cursi El mundo no basta y la desastrosa Otro día para morir. En otras palabras, Brosnan merecía mejores películas.

3. Timothy Dalton

El James Bond de Timothy Dalton es quizá el que más tiempo ha tardado en recibir el reconocimiento que merece. Algunos lo consideraban demasiado serio y distante, muy alejado del seductor de palabra fácil al que el público estaba acostumbrado. Sin embargo, el actor galés ofreció una fascinante combinación de melancolía romántica, frialdad y determinación. Después de una etapa marcada por las bromas y los coqueteos de Moore, su interpretación era justo lo que necesitaba la franquicia.

Su paso por la saga, limitado a dos películas, dejó la sensación de que todavía tenía mucho más para ofrecer. Basta con recordar Su nombre es peligro (1987), una de las mejores entregas de Bond, que combina con gran energía el glamour del espionaje durante la Guerra Fría con las aventuras en Marruecos. La actuación de Dalton está a la altura de cualquiera de sus compañeros en este ranking.

Licencia para matar (1989), en cambio, es una película muy distinta. Fue la primera de la franquicia en recibir una clasificación para mayores de 15 años en el Reino Unido y presentó una historia más cruda, violenta y oscura.

Uno de los grandes méritos de Dalton fue su disposición a asumir riesgos: la sed de venganza de su personaje en aquella última película allanó el camino para la furia descontrolada de Daniel Craig en Quantum of Solace. Por desgracia, Licencia para matar fue la entrega de Bond con menor recaudación de esa época y Dalton no tardó en ser reemplazado por Brosnan. Con el paso de los años, sin embargo, su legado ha recibido el reconocimiento que merece.

2. Daniel Craig

open image in gallery Daniel Craig en ‘Casino Royale’ ( Eon Productions )

¿Recuerdan la polémica que se desató en 2005 cuando se anunció que Daniel Craig sería el próximo James Bond? Era demasiado rubio, demasiado tosco y poco sofisticado, según sus detractores. Por supuesto, todos estaban equivocados.

Casino Royale (2006) reinventó por completo la franquicia. Con facciones duras y una complexión robusta, el 007 de Craig era un hombre implacable que ocultaba las heridas de una infancia difícil detrás de un traje hecho a medida. El actor también brilló en la subestimada Quantum of Solace, donde interpretó a un agente convertido en un auténtico puño cerrado, pero con las emociones a flor de piel.

Craig tampoco estuvo libre de defectos. Las frases ingeniosas y las insinuaciones oportunas no eran su fuerte, y en Skyfall y Spectre se lo veía incómodo en algunos momentos. De hecho, en 2015 llegó a declarar que preferiría cortarse las venas antes que volver a interpretar a Bond. Sin embargo, aportó a la franquicia algo que ninguno de sus predecesores había conseguido del mismo modo: un James Bond que daba miedo.

1. Sean Connery

open image in gallery Sean Connery en ‘Operación Trueno’ ( Getty )

El Bond original y el referente con el que se ha comparado a todos sus sucesores. De origen humilde y criado en Edimburgo, Sean Connery aprendió los códigos de la elegancia de la mano del director Terence Young y consiguió dotar al agente 007 de una insolencia fría y desafiante que contrastaba con su apariencia sofisticada.

Su interpretación estableció el modelo del personaje: un hombre elegante y peligroso, capaz de acabar con un enemigo sin inmutarse. Por supuesto, no todos los aspectos de su Bond han envejecido bien, en particular su trato hacia las mujeres. Además, cuando regresó a la franquicia tras la salida de Lazenby en Los diamantes son eternos (1971), parecía perdido entre los excesos, la ostentación y el humor disparatado de Las Vegas.

Sin embargo, en el mejor momento de su carrera como 007, durante sus tres primeras películas y, sobre todo, en la tensa y hitchcockiana Desde Rusia con amor, Connery era imbatible. Ninguno de sus sucesores ha conseguido igualar esa mezcla tan natural de rudeza, masculinidad y sofisticación.

Sean Connery convirtió a James Bond en el rey del cine. Desde entonces, todos los demás han intentado, cada uno a su manera, estar a su altura.

Traducción de Leticia Zampedri