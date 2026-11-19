El nuevo tráiler de Artificial ya está aquí y no se anda con rodeos a la hora de retratar a su protagonista: Sam Altman, cofundador de OpenAI.

La película, dirigida por Luca Guadagnino y cuyo estreno en cines está previsto para enero del próximo año, está protagonizada por Andrew Garfield en el papel del empresario estadounidense, una de las figuras más influyentes del auge de la inteligencia artificial.

Esta comedia dramática narra el ascenso de OpenAI hasta 2023 y el nuevo adelanto ofrece una idea más clara de lo que podemos esperar de una de las películas más anticipadas de los próximos meses.

Lo cierto es que Altman no sale muy bien parado. A lo largo del tráiler, se lo ve ignorar una y otra vez las advertencias de sus colegas sobre los peligros de esta tecnología. “No podemos ser demasiado cautelosos”, responde cuando uno de ellos le advierte que están avanzando “demasiado rápido”.

En otra escena, cuando le advierten que “ChatGPT está generando desinformación y puede manipular a las personas e influir en su comportamiento”, el empresario se limita a responder: “Estoy al tanto”.

Hacia el final del adelanto, un grupo de empleados preocupados le recuerda a Altman: “Nuestra misión es proteger al mundo de una inteligencia artificial general peligrosa”. ¿Su reacción? Seguir jugando Candy Crush en su iPhone y beber hasta la última gota de su batido verde.

El tráiler no solo pone en evidencia la actitud infantil de Altman ante la posibilidad de frenar el desarrollo de la IA, sino que también cuestiona cuánto sabe sobre la tecnología que tanto promueve.

De hecho, el adelanto comienza con Ilya Sutskever, otro de los cofundadores de OpenAI (interpretado por Yura Borisov, protagonista de Anora), intentando explicarle cómo se entrenarán los modelos de inteligencia artificial. “No soy científico”, responde Altman, lo que lleva a Sutskever a explicárselo en términos más sencillos.

Andrew Garfield en el papel de Sam Altman en ‘Artificial’, junto al verdadero Sam Altman ( Neon/Getty )

En líneas generales, el tráiler presenta al empresario tecnológico como un narcisista convencido de la trascendencia de su trabajo. “Hacemos esto por el bien de toda la humanidad”, afirma Altman, interpretado por Garfield, en una escena seguida de otras que contradicen sus propias palabras.

A principios de este mes, Garfield habló sobre su impresión de Altman y confesó que, en algún momento, llegó a pensar que el director ejecutivo de OpenAI podría convertirse en su mejor amigo. Según el actor, el empresario había logrado convencerlo de que sus motivaciones eran puramente altruistas.

“Todo sigue en desarrollo. No voy a pronunciarme sobre esas cuestiones”, respondió Garfield al ser consultado sobre si Altman había estado a la altura de esa primera impresión. “Todos estamos viendo lo que sucede y cada uno puede tener sus propios sentimientos y opiniones al respecto”.

Altman cofundó OpenAI en 2015 y asumió el cargo de director ejecutivo en 2019, poco antes del auge mundial de la inteligencia artificial.

En un principio, Amazon MGM Studios iba a encargarse de la distribución de Artificial. Sin embargo, en una polémica decisión, desde el estudio se desvincularon del proyecto pocos días después de que Amazon firmara un acuerdo multimillonario con OpenAI.

Aunque desde Amazon atribuyeron la decisión a motivos comerciales, al considerar que la película podría tener un mejor desempeño con otra distribuidora, algunos comentaristas sugirieron que el retrato poco favorable de Altman podría haber influido. El empresario negó haber intervenido en la decisión y, tiempo después, Neon adquirió los derechos de distribución.

Artificial llegará a los cines el 22 de enero de 2027, casi un mes después de su estreno en Estados Unidos, previsto para el día de Navidad.

Traducción de Leticia Zampedri