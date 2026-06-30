La polémica película del regreso de Armie Hammer consigue distribución mundial tras el apoyo de Elon Musk

La controvertida nueva película de Armie Hammer, Citizen Vigilante, se estrenará en varios mercados internacionales después de que Quiver Distribution adquiriera sus derechos de distribución mundial.

Sin embargo, según Variety, el acuerdo no incluye al Reino Unido, los países de habla alemana, Corea del Sur ni Taiwán.

Dirigida por Uwe Boll, la película recibió duras críticas por su extrema violencia y por su mensaje antiinmigración. Incluso fue prohibida en Alemania.

Se trata del primer papel importante de Armie Hammer en cinco años, después de que su carrera quedara prácticamente paralizada en 2021. El protagonista de Call Me by Your Name, considerado entonces una de las grandes promesas de Hollywood, fue acusado de violación, conducta sexual inapropiada y canibalismo, acusaciones que siempre negó.

En la película, Hammer interpreta a un acaudalado empresario estadounidense que vive en Croacia y decide tomar la justicia por su cuenta tras indignarse por una serie de crímenes violentos atribuidos a inmigrantes.

open image in gallery Armie Hammer protagoniza ‘Citizen Vigilante’, su primer papel en una película en cinco años ( Event Film Distribution )

open image in gallery La carrera de Armie Hammer se vio afectada en 2021 tras enfrentar acusaciones de violación, conducta sexual inapropiada y mensajes con referencias al canibalismo ( AFP/Getty )

En medio de las duras críticas y de una amplia reacción negativa, Elon Musk respaldó la película y la publicó completa en X para que los usuarios pudieran verla gratis durante 48 horas el fin de semana pasado.

En respuesta a una publicación del domingo que aseguraba que la cinta se había convertido en la película más vendida en Amazon Prime Video en Estados Unidos, Musk escribió: "Esto es lo que la gente quiere ver".

Quiver Distribution ya posee los derechos de distribución para Norteamérica y estrenó la película de forma limitada en salas de Estados Unidos y Canadá el 19 de junio.

En una entrevista con Variety publicada el lunes, Boll reveló que Musk se puso en contacto con su equipo para pedir autorización para publicar la película de forma gratuita en X.

"Por supuesto, publicar la película en X tiene ventajas y desventajas", dijo Boll. "La pregunta es si esto me generará más ingresos a largo plazo o si terminará costándome dinero. Se consigue mucha publicidad, pero no necesariamente muchas ganancias. Lo sabremos en las próximas cuatro a seis semanas".

open image in gallery Elon Musk publicó ‘Citizen Vigilante’ en X para que los usuarios pudieran verla gratis durante 48 horas ( AFP/Getty )

Citizen Vigilante está disponible para compra y alquiler en plataformas digitales en Norteamérica. Según Boll, la película recaudó unos 600.000 dólares frente a un presupuesto de 2 millones.

"Cuando una película tiene éxito, siempre esperas poder hacer una secuela. Tendría sentido llevar a Sanders —el justiciero interpretado por Hammer— a Inglaterra o a Estados Unidos y ver qué ocurre a partir de ahí", dijo sobre la posibilidad de una continuación.

Boll también defendió los controvertidos temas de la película y rechazó las críticas en una entrevista con The Telegraph.

"No soy un nazi", afirmó.

"Hoy en día, si eres conservador en cualquier tema —social, sexual o político— te llaman nazi. Así están las cosas".

"Si cuestionas algo, como los cientos de miles de millones de dólares destinados a Ucrania, entonces dicen que eres amigo de Putin, un nazi o ambas cosas".

Por su parte, Hammer contó esta semana que Citizen Vigilante fue el primer trabajo como actor que le ofrecieron en cinco años. En una entrevista con The Hollywood Reporter, confesó que lloró cuando recibió la llamada.

"Fue un momento en el que pensé: voy a poder volver a hacer lo que más amo, después de mis hijos", dijo. "Habría aceptado hasta un comercial de comida para gatos. Solo quería volver a trabajar".

Al referirse a la crisis que marcó su carrera, Hammer agregó: "Yo mismo provoqué esta situación. Esto no me ocurrió porque sí. No hice lo que dicen que hice. Pero permití que personas muy peligrosas e inestables entraran en mi vida, hice enojar a gente de mi entorno y aquí estamos".

Traducción de Leticia Zampedri