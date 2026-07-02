‘Las ovejas detectives’: este misterio protagonizado por ovejas parlantes es extrañamente encantador

No estoy del todo segura de cómo conceptualizar la conexión entre la angustiosa miniserie de 2019 Chernobyl y Las ovejas detectives, pero aquí estamos: el guionista Craig Mazin, quien no solo creó Chernobyl sino también su sombría compañera espiritual, la postapocalíptica The Last of Us, ha adaptado para la pantalla el bestseller alemán de Leonie Swann, Glennkill: Ein Schafskrimi (Glennkill: una novela policíaca sobre ovejas), en el que un rebaño de ovejas resuelve el asesinato de su pastor.

Cabe destacar que Mazin comenzó su carrera en las franquicias de Scary Movie y ¿Qué pasó ayer?, y aquí trabaja junto al director de Minions, Kyle Balda. Sin embargo, el Mazin que logró interpretaciones sombrías de Pedro Pascal y Jared Harris termina al mando mucho más de lo que cabría esperar en una película sobre detectives que son ovejas. Se trata de una profunda reflexión sobre la naturaleza de la moralidad y la memoria, expresada por criaturas generadas por ordenador que, si bien están recreadas con esmero, resulta obvio que nunca interactúan físicamente con ninguna persona u objeto a su alrededor.

Es un poco exagerado, para ser sinceros. Pero en su momento, el deseo generalizado de tomar una premisa tan absurda e insistir en que tenga un significado le otorga a su mundo, una versión ligera de la serie británica Los asesinatos de Midsomer, una sensación de peso y sustancia. El melodrama ayuda a que la comedia funcione. Y hay un encanto real que se puede encontrar en el filme. Nos presentan a un Hugh Jackman de ojos brillantes como el granjero George Hardy, que lee novelas policíacas cada noche a su rebaño y se ha ganado la enemistad de todos los lugareños del pueblo de Denbrook, incluyendo al pastor rival (Tosin Cole), el carnicero (Conleth Hill), el posadero (Hong Chau) y el sacerdote (Kobna Holdbrook-Smith).

Cuando George aparece muerto, la más inteligente de sus ovejas, Lily (con la voz de Julia Louis-Dreyfus), no solo debe resolver el crimen, sino también enfrentarse a la cruda realidad de la muerte. Según se nos cuenta, las ovejas poseen la útil habilidad de borrar su memoria a voluntad (todas menos una, Mopple, con la voz de Chris O'Dowd), y prefieren creer que ellas y todas sus antecesoras simplemente se convierten en nubes al final de su vida mortal.

open image in gallery Hugh Jackman (y un cordero que habla) en ‘Las ovejas detectives’ ( Amazon MGM Studios )

Lily también tiene que averiguar cómo compartir su trabajo de detective con el policía local, Tim Derry (Nicholas Braun, de Succession, que no clava del todo el acento, pero cuyo tartamudeo lleno de sorpresa resulta profundamente británico). Las ovejas entienden lo que dicen los humanos, pero no pueden responder. Así que Tim no solo tiene que lidiar con los recién llegados en forma de la hija perdida de George (Molly Gordon), su abogada (Emma Thompson) y un entrometido periodista local (Nicholas Galitzine), sino también con el hecho de que el pueblo ahora está ominosamente lleno de ovejas que amenazan con una versión con pezuñas hendidas de Los pájaros de Hitchcock.

Si hay alguna ventaja en llenar tu película de caras y voces famosas (otras ovejas son interpretadas por Patrick Stewart, Regina Hall, Bella Ramsey de The Last of Us y Bryan Cranston haciendo una recreación exacta de su papel de llanero solitario en Isla de perros), es que son capaces de trabajar delicadamente un tono que intenta ubicarse en algún punto entre Babe 2: el chanchito en la ciudad (1998) y ¿Quién es el culpable? (1985), al tiempo que logran lo que podría ser el primer chiste gracioso de antihumor en una década.

open image in gallery Chris O’Dowd y Julia Louis-Dreyfus prestan sus voces a ovejas en ‘Las ovejas detectives’ ( Amazon MGM Studios )

Es una visión claramente estadounidense de la vida rural británica, con una alegre paleta de colores de cuento de hadas, cortesía de la diseñadora de vestuario Rosa Dias. Solo un estadounidense, en realidad, podría ponerle a un par de carneros de pelea en una película familiar el nombre de los infames gemelos británicos Ronnie y Reggie Kray (ambos con la voz de Brett Goldstein) y olvidar que los anglicanos rechazaban la transustanciación. Pero Las ovejas detectives podría haber sido mucho peor para un misterio de asesinato ligero y sencillo. Podría haber sido escrita por Harlan Coben.

Director: Kyle Balda. Reparto: Hugh Jackman, Nicholas Braun, Nicholas Galitzine, Molly Gordon, Hong Chau, Emma Thompson, Julia Louis-Dreyfus, Bryan Cranston, Chris O'Dowd, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein. Clasificación PG, 109 minutos.

'Las ovejas detectives' está disponible para ‘streaming’ en Prime Video.

Traducción de Sara Pignatiello