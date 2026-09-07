Dolly Parton rechazó 7 millones de dólares por un importante papel en una película de superhéroes

Dolly Parton contó en una ocasión que rechazó una oferta de 7 millones de dólares para interpretar a la villana de Supergirl (1984), porque no se veía dando vida a un personaje “malvado”.

La cantante y actriz, conocida y querida en todo el mundo como la “reina del country”, murió el mes pasado a los 80 años y, tras su fallecimiento, volvió a circular una entrevista que concedió al Chicago Tribune en 1992, en la que explicó por qué decidió rechazar aquel papel.

“No quiero aceptar un papel solo para hacer de villana”, dijo entonces. “De hecho, unos años antes me ofrecieron 7 millones de dólares por el papel que terminó haciendo Faye Dunaway en Supergirl. La cifra me impresionó, pero la propuesta también me cayó un poco mal. Pensé: ‘¿Por qué quieren que haga de bruja malvada? ¿Acaso tengo cara de bruja malvada?’”.

Parton reconoció, con su característico sentido del humor, que podía tener sus momentos, pero insistió en que un personaje así no encajaba con ella. “Estoy segura de que a veces puedo ser una bruja malvada, pero esa no es mi verdadera forma de ser y no tenía ningún interés en interpretar algo así”, explicó.

Dolly Parton revela que rechazó 7 millones de dólares por un importante papel en una película de superhéroes ( PA Archive )

Aunque alcanzó la fama principalmente como cantante, Parton también construyó una destacada carrera como actriz que comenzó en 1980 con la comedia De 9 a 5 y continuó con papeles protagónicos junto a Burt Reynolds en el musical The Best Little Whorehouse in Texas (1982) y Sylvester Stallone en la comedia romántica Rhinestone (1984).

En 1989 volvió a recibir elogios como parte del elenco de Steel Magnolias, mientras que su última aparición en pantalla llegó con su propio musical navideño, Dolly Parton’s Christmas on the Square.

La versión de Supergirl que Parton rechazó llegó a los cines en 1984 con Helen Slater como la superheroína y Faye Dunaway en el papel de Selena, la extravagante villana que finalmente interpretó tras la negativa de la cantante. La película, sin embargo, tuvo una mala recepción tanto entre la crítica como en la taquilla.

Décadas después, Supergirl, la prima de Superman en el universo de DC, regresó a la pantalla grande a principios de este año en una nueva película protagonizada por Milly Alcock, conocida por House of the Dragon, que recibió críticas mixtas. Entre ellas estuvo la de Clarisse Loughrey, de The Independent, quien le otorgó dos estrellas, aunque destacó la actuación de Alcock como uno de sus principales aciertos.

“Alcock carga prácticamente sola con la película y, aun así, encuentra momentos para brillar, combinando el sarcasmo mordaz con la tierna vulnerabilidad de una protagonista que no se considera una heroína, pero que, pese a todo, conserva una bondad esencial”, escribió Loughrey. “Si DC quiere asegurar su futuro, necesita encontrar un mundo en el que ella realmente tenga un lugar”.

Traducción de Leticia Zampedri