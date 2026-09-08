Tras meses de expectativa, finalmente se presentó el primer tráiler de Godzilla Minus Zero, acompañado de un nuevo póster que parece anticipar la llegada de uno de los enemigos clásicos de Godzilla.

Las primeras imágenes promocionales muestran al legendario monstruo rodeado por una misteriosa energía azul, mientras intensos destellos dorados descienden desde el cielo. El avance también confirma que Godzilla no fue destruido por completo tras los acontecimientos de Godzilla Minus One, estrenada en 2023, y ofrece un vistazo a una nueva operación para acabar con los kaijus mientras la criatura regresa para sembrar el caos en el Japón de la posguerra.

Esta vez, sin embargo, todo apunta a que Godzilla no estará solo. Hacia el final del avance, Kenji Noda, interpretado por Hidetaka Yoshioka, advierte: “No se preocupen, no estamos hablando de Godzilla”. Segundos después se escucha un rugido inconfundible y las imágenes muestran a Godzilla precipitándose desde el cielo hasta impactar con fuerza entre las ruinas de una ciudad.

Advertencia: posibles spoilers.

Estas pistas desataron rápidamente las especulaciones entre los seguidores de la franquicia, muchos de los cuales están convencidos de que la película presentará a King Ghidorah, uno de los enemigos más emblemáticos de Godzilla, cuya primera aparición se remonta a 1964.

La criatura es un gigantesco dragón dorado de tres cabezas capaz de lanzar poderosos ataques similares a rayos desde sus bocas, aunque su origen ha cambiado a lo largo de las distintas versiones de la franquicia: ha sido presentado como un ser extraterrestre, un cíborg creado por humanos procedentes del futuro e incluso como una entidad divina de otra dimensión.

Póster oficial de ‘Godzilla Minus Zero’ ( Toho Studios/GKIDS )

El avance también permite apreciar algunas de las secuencias concebidas para IMAX, un formato que tendrá un papel importante en la producción. Presentada como la primera película japonesa realizada para IMAX, Godzilla Minus Zero se rodó con cámaras digitales de alta definición certificadas por la compañía y contará con imagen y sonido optimizados para sus salas.

La secuela ampliará además su reparto con Jun Kunimura como el Dr. Ogata y Kou Maehara en el papel de Akira Hagiwara, asistente del profesor Murakami, interpretado por Min Tanaka. A ellos se suma Masami Nagasawa como Makoto Aoyama, una brillante meteoróloga asignada a la Oficina de Respuesta ante Desastres, además de Kenji Mizuhashi, Eita Okuno y Kai Inowaki.

Entre los rostros que regresan estará Kisuke Iida, quien retomará su papel de Akio Itagaki, jefe de la sección Toyo Balloon que desempeñó un papel clave durante la operación para acabar con Godzilla en Godzilla Minus One.

Takashi Yamazaki, ganador del Oscar, volverá a ponerse al frente del proyecto como director, guionista y responsable de los efectos visuales después del éxito de Godzilla Minus One. La película de 2023 recibió elogios de la crítica, tuvo una sólida recepción en taquilla y ganó el Oscar a mejores efectos visuales en la 96.ª edición de los Premios de la Academia.

Antes de su llegada a los cines el 6 de noviembre de 2026, Godzilla Minus Zero tendrá su estreno mundial el sábado 26 de septiembre como parte de la selección Gala Spotlight de la 64.ª edición del Festival de Cine de Nueva York.

Traducción de Leticia Zampedri