Andrew Garfield admite estar “muy asustado” por las críticas que podría recibir por interpretar a Sam Altman

Andrew Garfield reconoció que le preocupa la posible reacción que genere su interpretación de Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, en la próxima película Artificial, dirigida por Luca Guadagnino y centrada en el turbulento periodo de 2023 en el que el empresario fue despedido y, pocos días después, reincorporado a la compañía.

El proyecto, además, ya atravesó algunos contratiempos después de que Amazon MGM Studios, propiedad de Jeff Bezos, se retirara como distribuidora a principios de este año.

En una reciente entrevista con el podcast SmartLess, Garfield admitió que la recepción de la película le genera cierta inquietud. “Estoy nervioso por esa película. Me da mucho miedo”, confesó y, cuando los conductores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett le preguntaron si temía una posible reacción negativa, explicó que parte de esa preocupación se debe al peso de la figura que interpreta: “Bueno, sí. Estás interpretando a quien podría considerarse una de las personas más poderosas del planeta en este momento, o al menos una interpretación de esa persona”.

El actor aclaró, sin embargo, que nunca ha conocido personalmente a Altman y que, por esa razón, tuvo que construir el personaje a partir de la información disponible, el guion y su propia imaginación. “Nunca he conocido a Sam Altman. No sé nada de lo que ocurre en lo más profundo de su ser. Solo tuve que interpretar lo que entendí, lo que vi, lo que leí, lo que me aportó mi imaginación y lo que me dio el guion”, señaló.

Garfield terminó refiriéndose al poder y la influencia de Altman en tono de broma, al afirmar que “ya hackeó” su teléfono y que “seguramente” está observando cada uno de sus movimientos.

The Independent se puso en contacto con OpenAI para solicitar comentarios.

open image in gallery Andrew Garfield interpretará al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en la próxima película ‘Artificial’ ( Getty )

Garfield aclaró que Artificial no busca desacreditar a Altman ni presentar una visión simplista de su figura, sino explorar las contradicciones del personaje. “Espero que no estemos demonizando a nadie ni convirtiendo a nadie en héroe o villano. Lo que hacen las películas de Luca es adentrarse en esa zona gris de lo que significa ser humano”, explicó.

El mundo de la tecnología, sin embargo, no es un terreno nuevo para Garfield, quien ya interpretó al cofundador de Facebook Eduardo Saverin en La red social, la película de 2010 dirigida por David Fincher sobre los orígenes de la plataforma.

Por su parte, Artificial atravesó un importante cambio antes de su estreno cuando Amazon MGM Studios decidió en junio no distribuir la película, cuyo presupuesto rondaba los 40 millones de dólares y cuya producción estaba casi terminada, al considerar que otro estudio estaría en mejores condiciones para encargarse de su lanzamiento. Tras una disputada puja por los derechos, la distribuidora independiente Neon terminó quedándose con la película.

open image in gallery Andrew Garfield admitió que le “da mucho miedo” la posible reacción negativa que genere su interpretación del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman ( Getty )

La decisión de Amazon llamó especialmente la atención porque se produjo apenas unos meses después de que la compañía anunciara una inversión de 50.000 millones de dólares en OpenAI y cerca de un año después de que Altman asistiera a la boda del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y Lauren Sánchez.

Al referirse en julio a la salida del estudio, Garfield reconoció que la decisión lo sorprendió, aunque al mismo tiempo podía entenderla. “Creo que hay proyectos que funcionan mejor en ciertos lugares que en otros, y ellos [Amazon] nos apoyaron y alentaron durante todo el rodaje”, declaró a Variety.

Pese al cambio de planes, el actor aseguró que mantiene una buena relación con el estudio y se mostró agradecido por el respaldo que recibió la película. “Luca tiene una relación excelente con ellos y yo también he construido una muy buena relación. Les agradezco que nos hayan ayudado a encontrar el lugar donde esta película debía estar”.

Su compañero de reparto, Cooper Hoffman, quien interpreta al presidente de OpenAI, Greg Brockman, fue más directo y admitió que no le sorprendió que Amazon terminara alejándose del proyecto. “Me sorprende que la hayan elegido en primer lugar. No sé quién está a cargo de todo. Cuando la descartaron, pensé: ‘Ah, sí, tiene sentido’”, comentó. Sin embargo, celebró que Neon asumiera la distribución: “Luego la retomó Neon, lo cual me alegra muchísimo. Me encanta Neon y no podría estar más contento”.

Escrita por Simon Rich, exguionista de Saturday Night Live, la comedia dramática biográfica también cuenta con Monica Barbaro, Yura Borisov, Mark Rylance, Jason Schwartzman y Zosia Mamet, mientras que Ike Barinholtz, conocido por The Studio, interpreta a Elon Musk, uno de los cofundadores de OpenAI.

Artificial llegará a los cines el 5 de octubre.

Traducción de Leticia Zampedri