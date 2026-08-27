El presentador estadounidense Chris Hansen se está adelantando a los acontecimientos comprando anuncios que se emitirán antes de cada proyección de la película de A24 sobre él.

Según un informe de The Hollywood Reporter (THR), los espectadores que acudan a ver a Robert Pattinson interpretar al infame anfitrión del programa To Catch a Predator en el venidero thriller Primetime se encontrarán primero con un anuncio previo al filme que el propio Hansen compró para promocionar su plataforma de streaming.

En el anuncio, invita al público a visitar su plataforma, TruBlu, que muestra el tipo de investigaciones sobre pederastas que aparecen en la nueva película. Según THR, Hansen afirma en el anuncio: “Ahora hay más plataformas que nunca donde se comete este perturbador delito. Únanse a nuestras investigaciones encubiertas todos los días en mi plataforma de streaming, TruBlu”.

TruBlu no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent.

Hansen (66) presentó el programa To Catch a Predator (atrapar a un depredador) durante toda su emisión en la revista informativa NBC Dateline, de 2004 a 2007. El programa se hizo famoso por la habilidad de Hansen para atraer a presuntos depredadores sexuales a un enfrentamiento frente a las cámaras. Fue cancelado en 2006 después de que el fiscal de distrito de Texas, Bill Conradt, se suicidara mientras era objetivo de una de las operaciones encubiertas de Hansen.

open image in gallery Chris Hansen ha comprado anuncios que se emitirán antes de la nueva película de A24 sobre su exitoso programa ‘To Catch a Predator’ ( Getty )

La nueva película de A24, que se estrena el 25 de septiembre, ofrece una visión sombría de los orígenes del programa de Hansen. En el tráiler, Pattinson imita a la perfección la voz del presentador. Dirigida por Lance Oppenheim, la película también cuenta con la participación de Merritt Wever (de la miniserie Unbelievable) , Skyler Gisondo y la cantante Phoebe Bridgers, quien debuta como actriz.

A pesar de estar en el centro de la retorcida historia, Hansen no participó en la realización de la película y no parece que le haya gustado.

Según el informe de THR, Hansen quería terminar su anuncio de TruBlu diciéndole al público que estaban a punto de ver “una versión fantástica de Hollywood” de los hechos reales, pero la frase se eliminó por temor a una posible reacción negativa de A24.

El miércoles, declaró al sitio web de noticias Mediaite que consideraba la película una “obra de ficción” porque no lo habían consultado.

“Es demasiado dramática”, dijo sobre el tráiler en el programa The Dan Abrams Show de la emisora SiriusXM. Continuó: “¿Cómo pudieron contar la historia sin haber hablado con nadie que estuviera directamente involucrado?”.

“Las conversaciones que se escuchan en el tráiler nunca ocurrieron en la vida real, y yo estuve allí. Es algo totalmente descabellado y no refleja la realidad”, expresó.

open image in gallery Robert Pattinson interpreta a Chris Hansen en la película de A24 ‘Primetime’ ( A24 )

Añadió: “Me parece una forma muy abusiva de aprovecharse de mí. Me parece una táctica taimada y poco sincera”.

El veterano periodista declaró en entrevistas para pódcasts y en Fox News que había sido invitado a una proyección privada de la película, pero que se había ido tras negarse a firmar un acuerdo de confidencialidad.

“Los abogados de A24 querían que renunciara a mis derechos sobre mi nombre, imagen y marca, así como a cualquier derecho legal que pudiera derivarse de la película”, afirmó Hansen en el programa Jesse Watters Primetime, y agregó: “No podía firmar eso, así que no me mostraron la película; había hecho el viaje hasta allí”.

Una fuente cercana a A24 declaró a The Independent que se le había pedido a Hansen que firmara el acuerdo de confidencialidad estándar que se entrega para las proyecciones de películas no estrenadas, cuyo objetivo principal es evitar spoilers.

Traducción de Sara Pignatiello