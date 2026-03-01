"Scream 7" impone récord para un estreno de la saga al recabar 64,1 millones de dólares en taquilla

“Scream” sigue causando estragos en taquilla.

Treinta años después que la película original de asesinatos en serie se estrenara en los cines, “Scream 7” debutó con 64,1 millones de dólares, el mejor estreno para una cinta de la franquicia, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. El resultado, mayor de lo esperado, supone una victoria para Paramount, que el viernes anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery.

En un 2026 que hasta ahora ha sido lento en la taquilla, “Scream 7” logró el mejor estreno del año y desplazó con facilidad al campeón del fin de semana pasado, la película animada “GOAT”, producida por Stephen Curry, de Sony Pictures.

“Scream 7”, que costó 45 millones de dólares, recibió un impulso con el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott. La actriz se ausentó de “Scream VI” en 2023, pero volvió para la séptima película atraída, según se informó, por un pago de 7 millones de dólares. Los miembros del elenco original Courteney Cox, David Arquette y Matthew Lillard también coprotagonizan.

“Scream VI” había marcado un nuevo máximo (sin contar la inflación) para la franquicia con un lanzamiento de 44,4 millones de dólares. Esa película estuvo protagonizada por Melissa Barrera y Jenna Ortega, junto con habituales de la saga. Pero en 2023, Barrera fue apartada de la séptima película por la productora del filme, Spyglass Media Group, tras hacer declaraciones sobre la guerra entre Israel y Hamás que algunos consideraron antisemitas. Posteriormente, Ortega también se retiró de la película.

Kevin Williamson, quien escribió la original de 1996 y muchos de los capítulos siguientes, asumió la dirección y reconfiguró la película en torno a Campbell y compañía. En el filme, Sidney y su hija de 17 años son acosadas por Ghostface en la comunidad suburbana de Pine Grove.

Las reseñas fueron malas (34% de aprobación en Rotten Tomatoes) y las calificaciones del público (un “B-” en CinemaScore) tampoco fueron buenas.

Pero el rendimiento por encima de lo previsto de “Scream 7” le dio a Paramount más motivos para celebrar en un fin de semana potencialmente histórico para el estudio. El viernes, su empresa matriz, Paramount Skydance, anunció su intención de fusionarse con Warner Bros. Discovery después que Netflix se retirara de las negociaciones. El acuerdo, que crea un coloso de Hollywood y rehace el panorama mediático, está a la espera de aprobación regulatoria.

“Scream 7” se benefició de manera significativa de las pantallas IMAX y de los formatos premium, algo de lo que ninguna película anterior de “Scream” había dispuesto en su estreno. La película sumó 33,1 millones de dólares en el extranjero.

Tras quedarse con el primer puesto en su segundo fin de semana, “GOAT” cayó al segundo lugar con 12 millones de dólares en su tercer fin de semana. Hasta ahora acumula 74 millones de dólares en el mercado doméstico. “Wuthering Heights”, la adaptación de “Cumbres borrascosas” de Emerald Fennell basada en Emily Brontë, bajó al tercer lugar con 7 millones de dólares en su tercer fin de semana. Su recaudación en tres semanas asciende a 72,3 millones de dólares.

El único estreno nuevo que logró hacerse notar en los cines fue la película de concierto “Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined”. Distribuida por Trafalgar Releasing, abrió con 3,7 millones de dólares en 836 salas. Otra película de concierto también sigue rindiendo bien: “EPiC: Elvis Presley in Concert”. Este añadido al “Elvis” de Baz Luhrmann sumó 1.615 salas tras un sólido debut la semana pasada. El estreno de Neon recaudó 3,5 millones de dólares, lo que elevó su total de dos semanas a 7,8 millones.

A continuación, la lista de las 10 películas más taquilleras en los cines de Norteamérica, según Comscore:

1. “Scream 7”, 64,1 millones de dólares.

2. “GOAT”, 12 millones de dólares.

3. “Wuthering Heights”, 7 millones de dólares.

4. “Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined”, 3,7 millones de dólares.

5. “EPiC: Elvis Presley in Concert”, 3,5 millones de dólares.

6. “Crime 101”, 3,4 millones de dólares.

7. “I Can Only Imagine 2”, 3,1 millones de dólares.

8. “Send Help”, 2,8 millones de dólares.

9. “How to Make a Killing”, 1,6 millones de dólares.

10. “Zootopia 2”, 1,4 millones de dólares. ___

