El largo debate sobre si Duro de matar cuenta como película navideña tiene una nueva voz: la del Macaulay Culkin, quien interpretó a Kevin McCallister en Mi pobre angelito, un clásico de las fiestas.

Durante años, los fans han discutido si Duro de matar, película de acción de 1988 protagonizada por Bruce Willis, puede considerarse una película de Navidad. Los partidarios de la idea destacan que la película transcurre durante las fechas navideñas, y que tiene un ambiente festivo; por otra parte, los detractores insisten en que se trata simplemente de una película de acción que tiene lugar en diciembre.

En una entrevista reciente para la serie de YouTube Last Meals de Mythical Kitchen, Macaulay Culkin —protagonista de Mi pobre angelito, estrenada en 1990—, opinó sobre la polémica.

“No, no lo es. Está situada en Navidad”, respondió rápidamente Culkin cuando se le preguntó si Duro de matar era una película navideña. Continuó: “No me contradigan. Se sitúa en Navidad, pero si transcurriera en el día de San Patricio, también funcionaría”.

“En cambio, no se podía hacer una Mi pobre angelito del Día de los Caídos, no”, expresó, y añadió: “No funciona así. Solo es mi opinión. Pero hoy en día soy una especie de padrino de la Navidad, así que sí, mi opinión tiene cierto peso en esto”.

El debate se extendió rápidamente a los comentarios. Algunos usuarios argumentan que Mi pobre angelito también estaba simplemente “situada en Navidad”, y en teoría podría tener lugar durante otra festividad.

Macaulay Culkin (izquierda) afirma que la trama de 'Duro de matar' podría transcurrir en cualquier otra festividad aparte de Navidad ( TikTok/@mythicalkitchen and Getty )

“Si Mi pobre angelito es una película navideña, Duro de matar es eso mismo en versión adulta”, escribió un comentarista, y agregó: “La familia de Kevin aún podría dejarlo un fin de semana para el Día de los Caídos mientras iban a una casa en el lago, y la casa igual podría ser robada”.

“Duro de matar no funciona en ninguna otra festividad. John nunca iría a Los Ángeles para ninguna otra fiesta; los planes terroristas giran específicamente en torno a la fiesta de Navidad en Nakatomi; y en ninguna otra festividad las empresas organizan fiestas tan grandes”, argumentó otro usuario.

Sin embargo, otros salieron en defensa de Culkin.

“Lo importante no es cuándo ocurre, sino los temas”, escribió un partidario. “Mi pobre angelito es una película navideña porque trata de unión familiar. Ese es el sentido de la película: Kevin aprende que por mucho que esté enfadado con su familia, sigue apreciándola. No hay temas navideños en Duro de matar; por lo tanto, no es una película navideña”.

En 2020, el director de Duro de matar, John McTiernan, se pronunció finalmente sobre el debate en un video publicado por el American Film Institute.

“No pretendíamos que fuera una película navideña, pero la alegría que se desprendió de ella es lo que la convirtió en una película navideña”, dijo, y acotó que se había inspirado en el momento del clásico navideño de Frank Capra, Qué bello es vivir, en el que el pueblo de Bedford Falls se convierte en Pottersville.

Independientemente de que Duro de matar sea parte del canon festivo o simplemente adyacente a las fiestas navideñas, una cosa parece cierta: cada vez que llegue la temporada festiva, también lo hará el debate anual, ahora con la opinión de Kevin McCallister oficialmente registrada.

Traducción de Sara Pignatiello