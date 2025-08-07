Macaulay Culkin desmiente rumores sobre ‘Mi pobre angelito’

Macaulay Culkin aclaró los rumores sobre el rodaje de Mi pobre angelito décadas después del estreno original de la exitosa película navideña.

Culkin (44) participó como invitado en el episodio del jueves de la popular serie de YouTube, Hot Ones, en la que se entrevista a famosos mientras comen alitas de pollo con salsas cada vez más picantes. Una de las preguntas giró en torno a la icónica frase de Kevin McAllister, su personaje: “¿Se rinden? ¿O quieren más?”, y si Culkin la había improvisado o no.

A pesar del rumor que circula desde hace tiempo de que Culkin creó la frase en el clásico navideño de 1990, admitió durante el episodio que, aunque hizo improvisaciones en la película, esa no fue una de ellas.

“Esa no. Esa estaba en el guion”, dijo.

Continuó: “[En la película,] cuando estoy en el supermercado, y me dicen: '¿Dónde están tus padres?' '¿Por qué no me lo dices?', y yo respondo: 'Porque eres un extraño', esa línea sí es mía. Improvisaba mucho”.

Macaulay Culkin recuerda cuáles de sus frases en 'Mi pobre angelito' fueron improvisadas ( Getty Images )

Asimismo, el también actor de Mi chica habló de su encuentro con su doble de riesgo. En la película, el doble de Culkin era un hombre de 30 años llamado Larry. Después de conocerse, Larry hizo que Culkin intentara adivinar su edad, y el actor, quien en ese momento tenía solo nueve años, adivinó 13.

El actor recordó entonces una escena concreta en la que tuvo miedo de ver lo que le ocurría a su homólogo:

“Está trepando por la estantería, intentando alcanzar lo que hay encima, y toda la estantería se derrumba. La primera toma fue despiadada”, dijo Culkin.

Prosiguió: “Lo hacen de nuevo, hay otra toma, y ¡boom! No les gustó cómo cayó todo. Lo vuelven hacer, una y otra vez, y yo digo: '¡Por favor, tengan cuidado con Larry! Solo tiene 13 años'”.

A pesar de la popularidad de la película en la época navideña, Culkin no la ve muy a menudo, lo que supuso un problema durante su primera Navidad con su prometida, la actriz Brenda Song.

“Cuando empezamos a salir hace ahora casi ocho años, llegó la Navidad, y para mí ha sido una tradición ver Mi pobre angelito todas las Navidades”, dijo la exprotagonista de Zack y Cody: Gemelos en acción durante una aparición en el programa The Jennifer Hudson Show en marzo.

“No había visto la película en casi una década —no quería verla— y lo obligué. Le dije: 'Tenemos que hacerlo'”, relató.

Luego narró que, una vez empezado el largometraje, Culkin había empezado a contarle todas las historias entre bastidores, y ella le había pedido que parara. Le dijo: “Me estás arruinando la película”.

“La película ocupa un lugar muy especial en el corazón de mucha gente. Es difícil para mí, eso es todo”, explicó Song.

Traducción de Sara Pignatiello