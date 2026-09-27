‘La hipótesis del amor’ obtiene una alta puntuación en Rotten Tomatoes, pero la adaptación no convence a todos

La más reciente adición al catálogo de Amazon Prime Video es una adaptación de una fanficción inspirada en Star Wars que ha obtenido una impresionante calificación en Rotten Tomatoes.

La novela superventas de 2021 de Ali Hazelwood, La hipótesis del amor, comenzó como Head Over Feet, una fanficción inspirada en el vínculo romántico entre los personajes de Star Wars Rey y Kylo Ren, cuya pareja se conoce con el nombre de “Reylo” en la comunidad de fans.

La protagonista de La hipótesis del amor es Olive, interpretada por Lili Reinhart, una ambiciosa estudiante de doctorado que entabla una relación falsa con el estricto profesor de su departamento, Adam Carlsen, interpretado por Tom Bateman, para demostrar que ya superó sus sentimientos de enamoramiento por él.

Si bien las opiniones han sido mixtas, algunos críticos han recibido bien la película. Debutó con un 88 % en el sitio de reseñas Rotten Tomatoes, y actualmente se mantiene en un 76 % con base en 34 reseñas de los fans, y un 78 % a partir de más de 100 valoraciones de los críticos.

Belen Edwards escribió para Mashable que la adaptación es “divertida y alegre, que te alborota la hormona”.

open image in gallery Lili Reinhart y Tom Bateman interpretan a una pareja que finge estar en una relación en la película ‘La teoría del amor’ de Amazon Prime Video ( Philippe Bossé/PR )

open image in gallery La nueva película está basada en ‘Head Over Feet’, una fanficción inspirada en la relación romántica entre los personajes de ‘Star Wars’ Rey y Kylo Ren ( Prime Video )

Edwards comentó que a la película “le falta un ingrediente clave que haría que su experimento tuviera éxito: la añoranza”.

Liz Declan, de Screen Rant, le dio una crítica más negativa y le otorgó a la película una calificación de 4/10. Declan destacó la falta de química entre Reinhart y Bateman y argumentó que la película adolece de una torpeza al principio de la relación, y que la falsa pareja de enamorados, que son polos opuestos, nunca resultó del todo convincente.

Adrian Horton, de The Guardian, le otorgó dos estrellas a la película y comentó que Reinhart fue quien llevó la mayor parte del peso dramático en pantalla. “Reinhart sigue siendo el as de la película a través de sus numerosos altibajos tonales, desde conflictos relativamente insignificantes hasta un giro abrupto hacia lo cómicamente malvado (quizás un vestigio de los orígenes de la novela como fanficción de Star Wars)”, escribió el crítico.

La novela de Hazelwood fue un éxito de ventas del New York Times y también triunfó entre la comunidad de lectores en TikTok.

En las redes sociales, las reacciones entre los fans han estado divididas, y algunos usuarios de Reddit han criticado el ritmo de la película y la selección de escenas.

“Personalmente, me pareció demasiado apresurada y no la disfruté tanto como esperaba... Como lector del libro, me di cuenta de que se les escapó uno de los personajes que desempeñaba un papel importante: Holden. Podrían haberla convertido en una serie en lugar de una película. Le doy una puntuación de 6,5/10”, comentó un usuario de Reddit.

Otra persona añadió: “Estoy muy decepcionada. ¡No incluyeron la AÑORANZA! El capítulo 16 era mi favorito, pero ni siquiera mostraron la tensión entre Olive y Adam. Anh es un nombre tan vietnamita y la hicieron filipina… ¡al menos cámbienle el nombre!”.

Sin embargo, otros quedaron maravillados con la adaptación.

“Gracias a Lili Reinhart y Tom Bateman por regalarnos una buena escena de besos en una comedia romántica donde sí parecía que los personajes querían tener sexo”, escribió un fan en X.

“Rara vez digo esto sobre una adaptación de un libro, pero la adaptación de La hipótesis del amor fue mucho mejor que el libro”, escribió otro usuario.