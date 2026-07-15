Matt Damon dice que ya no hará este cambio drástico para las películas

Matt Damon reveló que hay un tipo de transformación física a la que nunca más se someterá para un papel en una película.

Damon, que bajó a su peso de la escuela secundaria de 76 kilos para interpretar al rey Odiseo en La odisea de Christopher Nolan, dijo que eliminó el gluten, entre otras cosas, para lograrlo. Pero Damon enfatizó que fue un “cambio de estilo de vida completo” —no solo una dieta— para prepararse para el papel.

En una entrevista para People sobre su proceso de adelgazamiento, Damon afirmó: “No lo cambié de una manera poco saludable”.

Y continuó: “Creo que si hubiera hecho lo contrario y hubiera subido de peso, habría sido peligroso y no es algo que volveré a hacer. Me sentí cómodo haciéndolo antes en mi vida”.

Y aunque fue un rodaje físicamente exigente —Damon lo calificó como “la película más desafiante en la que participé”— también dijo que “disfrutó cada minuto”.

open image in gallery Matt Damon se sometió a una transformación total de su estilo de vida para adelgazar de cara a la película ‘La odisea’, de Christopher Nolan ( Universal Pictures )

Anteriormente, Damon habló sobre su transformación física con los hermanos Jason y Travis Kelce, estrellas de la NFL, en su podcast New Heights, diciendo que Nolan “quería que estuviera delgado pero fuerte”.

“Estaba en muy buena forma. Perdí mucho peso”, dijo el actor de En busca del destino, y agregó que antes del rodaje, “solía pesar entre 84 y 90 kilos”.

La película narra el largo viaje de Damon a Odiseo de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya, donde lucha contra monstruos, dioses y enemigos míticos mientras su esposa Penélope (Anne Hathaway) rechaza a los pretendientes y su hijo Telémaco (Tom Holland) lo busca. El reparto también incluye a Robert Pattinson, Zendaya, Elliot Page, Lupita Nyong'o y Charlize Theron.

La odisea marca la tercera colaboración de Damon con el director Nolan. Anteriormente, trabajaron juntos en Interestelar (2014) y Oppenheimer (2023), la película anterior del director que dominó la temporada de premios de 2024, ganando siete premios Oscar, siete premios BAFTA y cinco Globos de Oro.

open image in gallery Matt Damon habló abiertamente sobre su experiencia con la salud durante el rodaje de ‘La odisea’ ( Getty )

Nolan habló recientemente sobre por qué Damon fue fundamental para La odisea.

“Ya había trabajado con Matt dos veces y tiene una conexión increíble con el público; los cautiva”, declaró Nolan a Los Angeles Times.

“Para este personaje tan complejo, se necesita un actor que se mimetice con el personaje, que sea muy abierto con el público. Se busca que el público lo acompañe en sus errores y comete muchos”.

Nolan afirmó que Damon puede interpretar diferentes tipos de personajes con facilidad, y añadió: “Matt era un hombre común en Mision rescate, una especie de superhéroe en las películas de Jason Bourne, y Odiseo es en parte hombre común, en parte superhéroe”.

Traducción de Olivia Gorsin