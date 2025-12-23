Los fans de Christopher Nolan han quedado entusiasmados después de que el tráiler completo de La Odisea revelara una imagen “genuinamente espeluznante” del cíclope.

La próxima epopeya histórica del director —una adaptación del poema épico griego de Homero— se estrenará en julio de 2026, y se ha publicado en Internet un nuevo adelanto completo de la película.

Matt Damon aparece en el tráiler como Odiseo, rey de Ítaca, en su viaje de regreso a casa con una armadura de guerrero espartano tras la guerra de Troya, mientras que Tom Holland y Anne Hathaway también aparecen como los personajes Telémaco y Penélope.

Pero es Polifemo, el gigante tuerto hijo de Poseidón y Toosa, el que causa más expectación. A mitad del tráiler, Odiseo aparece mirando aterrorizado hacia arriba cuando la sombra de un personaje gigante entra en la cueva en la que se encuentra con sus soldados.

“El hecho de que estemos a punto de ver un cíclope en una película de Christopher Nolan es realmente increíble”, escribió una persona, con otra afirmando: “Me recuerda mucho a Jasón y los argonautas y me encanta. Casi parece que usaran una perspectiva forzada para lograr el efecto”.

Otros destacaron que el momento “se ve realmente espeluznante”, y una persona comentó en X/Twitter: “Ya sé que este tipo va a dar mucho miedo en la película”.

La escena se rodó en la cueva de Néstor y en la playa de Voidokilia, en Grecia. Para aumentar el efecto de la criatura, se ha informado que Nolan, conocido por evitar el uso de imágenes generadas por computadora, construyó una marioneta mecánica antropomórfica.

Se sospecha que Bill Irwin, el actor que puso la voz y creó las marionetas del robot TARS en Interestelar, interpretará a Polifemo.

Tráiler de 'La Odisea' muestra al héroe griego en la Isla de los Cíclopes ( Universal Pictures )

Damon ha afirmado que rodar La Odisea “ha sido la mejor experiencia” de su carrera, y ha calificado la película de “enormemente entretenida”.

Al referirse al épico viaje de Odiseo en la película, el actor declaró: “Si [Odiseo] tiene una crisis existencial mientras pasa las sirenas y está amarrado a un mástil, lo verán. Si, luego, [el poema] dice que huye de un cíclope, lo verán correr por su vida. Chris no se anda con misterios”.

La Odisea será la primera película de Nolan desde Oppenheimer, un filme que dominó la temporada de premios de 2024, ganando siete Oscar, siete BAFTAs, cinco Globos de Oro y otros numerosos premios de alto nivel.

Será la tercera vez que Damon trabaje con Nolan tras Interestelar y Oppenheimer.

Traducción de Sara Pignatiello