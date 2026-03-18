Estrella de ‘Las guerreras K-pop’ responde tras el corte de su discurso durante victoria en los Oscar

La estrella de Las guerreras K-pop, EJAE, reveló qué tenía previsto decir antes de que los organizadores interrumpieran de forma abrupta su discurso de aceptación en los Oscar.

La cantante surcoreana, cuyo nombre real es Kim Eun-jae, hizo historia el domingo 15 de marzo cuando la canción ‘Golden’ —de la película de Netflix— ganó el premio a mejor canción original.

Se trató de la primera canción de K-pop en obtener ese galardón en los 96 años de historia de la ceremonia. Además, ‘Golden’ se convirtió en un éxito global tras el estreno de la película en Netflix el año pasado y encabezó las listas en más de 30 países.

Eun-jae también interpreta la canción, que compuso junto a Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Name, Jeong Hoon Seo y Teddy Park.

open image in gallery La película de Netflix ganó dos premios en los Oscar 2026 ( Netflix )

Cuando subió al escenario el domingo, Eun-jae se mostró emocionada mientras agradecía a la Academia. “Cuando era pequeña, muchos se burlaban de mí por escuchar K-pop. Pero ahora todos cantan nuestra canción y también las letras en coreano”, dijo.

“Estoy muy orgullosa. Me di cuenta de que la canción y el premio no tratan del éxito, sino de la resiliencia. Estoy muy agradecida con nuestro equipo”.

Tras agradecer a su familia y al equipo detrás de Las guerreras K-pop, la cantante cedió el micrófono a Yu Han Lee. Sin embargo, en ese momento comenzó a sonar la música instrumental que indica el final de los discursos, lo que llevó a los ganadores a abandonar el escenario.

Mientras Sonnenblick y Eun-jae intentaban señalar a producción para que Lee pudiera terminar sus palabras, la transmisión pasó de forma abrupta a una pausa publicitaria.

Más tarde, durante una rueda de prensa tras bastidores, Eun-jae explicó qué habría dicho el equipo si hubieran tenido más tiempo en el escenario.

“Nos sentimos muy agradecidas y muy honradas. Todos nos esforzamos mucho y fue un trabajo colectivo. También queríamos agradecer a nuestros directores, que hicieron una película hermosa”, dijo, según Deadline.

“Todos formaron parte de esto y estamos muy felices de que el esfuerzo haya dado resultado. Además, quería agradecer en el escenario a Rei Ami y Audrey Nuna, pero no pude porque nos cortaron. Ellas brillaron con su interpretación, son personas increíbles y las quiero muchísimo”.

open image in gallery EJAE recibió el Oscar a mejor canción original ( Doug Peters/PA Wire )

Lee añadió: “Quiero agradecer a todas nuestras familias, a mis compañeros de Idol y a Teddy Park. Es un gran honor”.

Sonnenblick, quien tampoco tuvo oportunidad de hablar durante la ceremonia, dijo después que habría agradecido a su familia, algunos de cuyos miembros —incluido su esposo— estuvieron presentes en el evento.

“También quería mencionar a todos los que trabajaron en esta película, a todos los animadores. Fue una colaboración total”, explicó. “La historia trata sobre mirar a alguien a quien te enseñaron a odiar o temer y empezar a confiar en esa persona, quizá incluso a quererla. Eso es parte del mensaje de la película”.

La producción de Netflix sigue al grupo de K-pop Huntrix, cuyos integrantes intentan equilibrar sus carreras musicales con su vida secreta como cazadoras de demonios. Arden Cho, May Hong y Ji-young Yoo prestan las voces habladas de los personajes, mientras Eun-jae, Audrey Nuna y Rei Ami interpretan las canciones.

Además, la película ganó el premio a mejor película animada durante la ceremonia. Al recibir el galardón, la codirectora coreano-canadiense Maggie Kang afirmó que la victoria es “para Corea y para los coreanos en todo el mundo”.

Traducción de Leticia Zampedri