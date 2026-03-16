Conan O'Brien bromea sobre Epstein en el monólogo inicial de los Oscar

El presentador de los Oscar, Conan O'Brien, escandalizó a las estrellas de Hollywood con un chiste de “pedofilia” que parecía referirse a Jeffrey Epstein y Andrew Mountbatten-Windsor durante su presentación de la ceremonia de 2026.

El presentador de televisión y cómico no nombró directamente al dúo, pero se refirió al furor que rodea a los archivos Epstein cuando señaló la ausencia de nominados británicos.

“Por primera vez desde 2011, no hay actores británicos nominados”, dijo O'Brien y añadió: “Pero al menos allí detienen a los pedófilos”.

El público no parecía saber cómo reaccionar ante la broma, y la conmoción parecía extenderse por el Dolby Theatre de Los Ángeles. Sin embargo, a continuación estallaron los aplausos.

En enero, se revelaron millones de archivos relacionados con el caso de Epstein, que vinculaban al condenado por pederastía con personalidades mundiales, entre ellas Bill Gates y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero fue el expríncipe Andrés, cuyo nombre completo es Andrew Mountbatten-Windsor, quien fue detenido en febrero de 2026 por sospecha de mala conducta en un cargo público. Los investigadores están tratando de determinar si Andrew envió información sensible del gobierno a Epstein.

open image in gallery La broma de Conan O'Brien conmocionó al público del Dolby Theatre de Los Ángeles ( ITV )

Cuando se publicó la oleada inicial de correos electrónicos, en noviembre de 2025, se mencionó al presidente de EE. UU. y, en uno de ellos, Epstein afirmó que Trump “sabía lo de las chicas”.

Trump dijo a los periodistas que “no sabe nada” sobre los correos electrónicos. El presidente negó sistemáticamente haber cometido delito alguno y calificó de “engaño” los esfuerzos por hacer públicos los archivos completos. No fue acusado de delitos penales y su aparición en los archivos Epstein no sugiere lo contrario.

En enero, la cómica Nikki Glaser también hizo una broma sobre los archivos Epstein durante los Globos de Oro.

Al dirigir su atención al público de alto nivel, que incluía a las estrellas Leonardo DiCaprio y Julia Roberts, Glaser admitió que no podía creer “la cantidad de poder de las estrellas que tenemos en esta sala esta noche”.

Y continuó: “Es la hora. Hay tantas estrellas. Y por estrellas, me refiero a personas que son celebridades y que fueron fuertemente censuradas”.

open image in gallery Andrew Mountbatten-Windsor tras ser detenido en febrero ( Reuters )

En los Oscar 2026, Una batalla tras otra se llevó a casa el premio a la mejor película y al mejor director para Paul Thomas Anderson y el de mejor actor de reparto para Sean Penn, que desairó la ceremonia.

La estrella de Hamnet Jessie Buckley ganó el premio a la mejor actriz, mientras que Michael B. Jordan se hizo con el galardón al mejor actor por Pecadores. Por su parte, Amy Madigan se llevó el premio a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de terror La hora de la desaparición.

Traducción de Olivia Gorsin