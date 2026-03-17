Duna: Parte 3 lanzó su primer tráiler y ofrece un vistazo al inquietante villano que interpreta Robert Pattinson.

La película, que se estrena en diciembre, cierra la trilogía de Denis Villeneuve. Pattinson, de 39 años y conocido por Crepúsculo, encarna a Scytale, un cambiaformas. En las novelas de Frank Herbert, el personaje es un Bailarín Facial Tleilaxu: un ser modificado genéticamente y experto en manipulación que juega un papel clave en una conspiración para derrocar al emperador Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet.

El elenco también incluye el regreso de Zendaya (Chani), Javier Bardem (Stilgar), Rebecca Ferguson (Lady Jessica), Florence Pugh (Irulan), Anya Taylor-Joy (Alia Atreides) e Isaach De Bankolé (Farok).

En el avance, Paul le dice a Lady Jessica: “La guerra se alimenta a sí misma. Cuanto más lucho, más contraatacan mis enemigos”. En ese momento aparece Scytale, con el cabello rubio platino rapado y sin cejas.

“Estoy haciendo todo lo posible para proteger a mi familia”, afirma Paul mientras se suceden escenas de combate. Hacia el final, el personaje de Pattinson reaparece entre un grupo de Fremen, con el característico tapón nasal.

open image in gallery Robert Pattinson protagoniza Duna: Parte 3 como el villano cambiaformas Scytale ( (Warner Bros) )

open image in gallery Duna: Parte 3 se estrenará en cines el 18 de diciembre ( (Warner Bros) )

Horas antes del estreno del tráiler, Timothée Chalamet compartió las primeras imágenes de los personajes de la película, entre ellas la de Scytale, interpretado por Robert Pattinson.

Se espera que Duna: Parte 3 continúe de forma directa los события de Duna: Parte 2, que cerró con Paul derrocando al emperador, tomando el trono e iniciando una guerra santa liderada por los Fremen en toda la galaxia. La nueva entrega arranca con Paul ya en el poder y enfrentando las consecuencias de esa decisión.

Hasta ahora, el personaje de Pattinson se mantuvo en reserva. En una entrevista con IndieWire en noviembre, el actor habló sobre el rodaje en el desierto arábigo.

“Durante la filmación hacía tanto calor que no podía cuestionarme nada”, contó. “Era extraño, pero también relajante, como si mi cerebro se apagara. No me quedaba ni una neurona activa. Solo hacía lo que Denis [Villeneuve] me pedía”.

Traducción de Leticia Zampedri