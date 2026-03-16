Segmento “In Memoriam” de los Oscar deja fuera a Brigitte Bardot, James Van Der Beek y Eric Dane

La ceremonia de los Premios Oscar de 2026, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE. UU., resultó ser una de las más emotivas hasta la fecha, ya que varias figuras destacadas de Hollywood rindieron homenaje a las estrellas fallecidas durante el último año.

Sin embargo, los fans no tardaron en darse cuenta de que en el segmento “In Memoriam” faltaban varios actores de renombre, entre ellos el icono del cine francés Brigitte Bardot.

La ceremonia del domingo 15 de marzo contó con una sección ampliada de “In Memoriam”, en la que se rindió homenaje a los anteriores ganadores Robert Redford y Diane Keaton, así como al nominado Rob Reiner. Entre los galardonados también se encontraban la comediante canadiense Catherine O’Hara y la actriz italiana Claudia Cardinale.

open image in gallery Brigitte Bardot en 'El desprecio' con Michel Piccoli ( AP )

Los espectadores no tardaron en señalar que faltaban varios nombres destacados en el reparto, entre ellos Bardot, el actor de Dawson’s Creek James Van Der Beek y Eric Dane, de Anatomía según Grey.

Bardot murió en diciembre a los 91 años. Se dio a conocer en películas como La verdad, ¡Viva María! y Vie privée antes de retirarse del mundo de la interpretación en 1973.

Dedicó la última etapa de su vida a la política de extrema derecha. Su homenaje en los Premios César, celebrados el mes pasado en Francia, provocó abucheos del público y gritos en los que se la tachaba de “racista”. Hay quien ha especulado con que esta reacción fue uno de los motivos por los que Bardot quedó fuera de los Oscar.

The Independent se puso en contacto con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en busca de comentarios.

Por su parte, Dane, actor de Anatomía de Grey, falleció en febrero a los 53 años tras haber sido diagnosticado el año pasado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El actor, que apareció en X-Men: La batalla final y Bad Boys: hasta la muerte, no fue incluido en el homenaje; sin embargo, su antigua jefa en Anatomía según Grey, Shonda Rhimes, comentó más tarde que no esperaba que se le mencionara.

open image in gallery Eric Dane murió a principios de este año ( Getty )

“Bueno, no es una estrella de cine”, declaró a Entertainment Tonight, y añadió: “Tengo la sensación de que, cuando lleguen los Emmy, se le rendirá el homenaje que se merece”.

“No se puede culpar a los Oscar por centrarse en el cine, y hay mucha gente que se quedó fuera. Pero Eric era un caso único en la televisión y estoy deseando ver qué hacen [los Emmy] con él”, expresó.

Otros que no fueron mencionados durante la retransmisión fueron Van Der Beek, que falleció en febrero a los 48 años tras serle diagnosticado un cáncer colorrectal, así como Malcolm-Jamal Warner, de El Show de Cosby, y Robert Carradine, de La venganza de los nerds.

La actriz de Perdidos en el espacio, June Lockhart, y la estrella de Harold and Maude, Bud Cort, tampoco aparecieron en el segmento.

El productor de cine canadiense David Keighley, una de las figuras clave en la introducción de los cines IMAX, tampoco fue mencionado. Su hijo acudió a las redes sociales para reprobar la decisión.

“Estoy tremendamente decepcionado y desconsolado porque los #Oscars y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) hayan decidido no incluir a mi padre, David Keighley, ni sus inestimables contribuciones a IMAX y al cine en el segmento 'In Memoriam' de la retransmisión”, escribió Geoff Keighley en X, y agregó: “Nunca lo olvidaré”.

open image in gallery Billy Crystal rindió un emotivo homenaje al querido director Rob Reiner durante la ceremonia de los Oscar ( AP )

En la emotiva sección, Billy Crystal, protagonista de Cuando Harry encontró a Sally..., abrió el homenaje con un tributo especial al querido director Rob Reiner, quien fue hallado muerto a puñaladas junto a su esposa, Michele Singer Reiner, en su casa de Los Ángeles en diciembre de 2025. El hijo de ambos, Nick, fue acusado de su asesinato y se declaró inocente en febrero.

Por su parte, Rachel McAdams rindió homenaje a las leyendas de la gran pantalla Diane Keaton y Catherine O’Hara. Keaton murió en octubre del año pasado a causa de una neumonía, tras un repentino deterioro de su salud. O’Hara, por su parte, falleció en enero por una embolia pulmonar.

Barbara Streisand puso fin al segmento rindiendo homenaje a Redford, con quien protagonizó la película The Way We Were, e interpretó una breve versión del tema principal del filme. El legendario actor murió en septiembre del año pasado mientras dormía, a los 89 años.

Traducción de Sara Pignatiello