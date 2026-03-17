Timothée Chalamet compartió el lunes la primera imagen oficial de su personaje, Paul Atreides, en la próxima película Duna: Parte tres.

Poco después de que Chalamet publicara la imagen, se compartieron más fotos de los demás personajes en las redes sociales oficiales de la película.

La épica adaptación de Denis Villeneuve de la influyente saga de ciencia ficción de Frank Herbert recibió elogios de la crítica tras su estreno; Duna: Parte os alcanzó una recaudación mundial de más de 631 millones de dólares y se convirtió en la película más taquillera de 2024.

La tercera película estará basada en la novela de Herbert de 1969, Dune Messiah, el segundo libro de la serie original de Duna.

La imagen nueva muestra a Chalamet con un traje de destilador Fremen, con cicatrices rojas y profundas arrugas alrededor de los ojos, lo que supone un cambio respecto al aspecto de Paul en las dos primeras películas.

Las nuevas imágenes también muestran a los personajes que regresan: Zendaya, Stilgar (Javier Bardem), Lady Jessica (Rebecca Ferguson), Irulan (Florence Pugh), Alia Atreides (Anya Taylor-Joy) y Farok (Isaac De Bankolé).

open image in gallery Timothée Chalamet compartió la primera imagen oficial de su personaje, Paul Atreides, en Duna: Parte tres (Warner Bros)

open image in gallery Zendaya en el papel de Chani en Duna: Parte tres (Warner Bros)

open image in gallery Jason Momoa en el papel de Hayt en Duna: Parte tres (Warner Bros)

open image in gallery Rebecca Ferguson en el papel de Lady Jessica en Duna: Parte tres

open image in gallery Javier Bardem en el papel de Stilgar en Duna: Parte tres

open image in gallery Florence Pugh en el papel de Irulan en Duna: Parte tres (Warner Bros)

open image in gallery Anya Taylor-Joy en el papel de Alia Atreides en Dune: Parte tres (Warner Bros)

open image in gallery Isaach De Bankolé en el papel de Farok en Duna: Parte tres (Warner Bros)

open image in gallery Robert Pattinson en el papel de Scytale en Duna: Parte tres (Warner Bros)

Esta es también la primera vez que vemos a Robert Pattinson, quien se unió a la franquicia en esta película como el nuevo villano, Scytale. En los libros, Scytale es un bailarín facial Tleilaxu, un cambiaformas genéticamente modificado y maestro manipulador que juega un papel central en una conspiración para derrocar al emperador Paul Atreides.

Se espera que Duna: Parte tres continúe directamente los eventos de Duna: Parte dos, que terminó con Paul derrocando al emperador, reclamando el trono y desatando una guerra santa liderada por los Fremen en toda la galaxia. Se espera que la parte tres comience con Paul ya en el poder, lidiando con las consecuencias de esa decisión.

Se espera que el tráiler de la película se estrene la próxima semana, y la producción comenzó en julio del año pasado. Se vio al actor de Wonka con una gorra de béisbol y un pañuelo verde alrededor. Los fans de Chalamet notaron entonces que su característico cabello ondulado parecía haber desaparecido, lo que generó especulaciones sobre si se había rapado la cabeza.

Ferguson, que interpreta a la madre de Paul y a una adepta de la Bene Gesserit que se desenvuelve en el poder político y religioso, reveló que solo tiene una escena en la próxima película.

“Solo me adentré un poco. No tengo comentarios al respecto”, le dijo a Josh Horowitz en su podcast Happy Sad Confused. “El guion es genial, lo leí. Creo que va a ser fantástico. Pero mi viaje fue el número 1 y 2. Ni siquiera creo que [Lady Jessica] estuviera prevista para el 3. Y entonces Denis dijo: 'Necesito una escena', y me dieron una escena”.

“Y fue una sensación extraña, entrar en un rodaje que conoces tan bien y saber que no formas parte de él. Hay mucho miedo a perderse algo. Y la aceptación de: 'Esto es lo que es'. Simplemente tienes que servir [a la historia].”

Duna: Parte tres llega a los cines el 18 de diciembre.

Traducción de Olivia Gorsin