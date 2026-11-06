Keanu Reeves volverá a interpretar a John Wick en una precuela animada que explorará los orígenes del célebre asesino a sueldo.

Lionsgate confirmó oficialmente la producción de la película, que todavía no tiene título, y anunció que Reeves llegó a un acuerdo para retomar uno de los personajes más emblemáticos de su carrera en la exitosa franquicia de acción.

La historia se desarrollará antes de los acontecimientos de la primera película de John Wick, estrenada en 2014, cuando el protagonista todavía era uno de los asesinos más temidos del mundo criminal. Sin embargo, tras enamorarse de Helen, decidió que quería abandonar esa vida para construir un futuro junto a ella.

Para conseguir su libertad, debía cumplir una última misión impuesta por la Alta Mesa, la poderosa organización que controla el submundo del crimen. Conocida como la “Tarea Imposible”, consistía en eliminar a todos sus rivales en una sola noche, una hazaña que, de lograrla, le permitiría retirarse definitivamente y casarse con Helen, dejando atrás la violencia que había marcado su vida.

open image in gallery Keanu Reeves regresará como John Wick en una precuela animada que explorará el pasado del asesino a sueldo ( AFP/Getty )

La nueva película mostrará los acontecimientos que llevaron a John Wick a la vida que el público conoció en la entrega original de 2014, cuando el asesino ya se había retirado y vivía junto a Helen, quien posteriormente falleció a causa de una enfermedad.

Antes de morir, Helen le dejó como último regalo una cachorrita llamada Daisy, con la esperanza de ayudarlo a sobrellevar su ausencia. Sin embargo, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en su casa, le robó el automóvil y mató a la perrita, John decidió regresar al mundo del crimen, lo que desencadenó los acontecimientos de las cuatro películas de acción real de la franquicia.

La precuela animada estará dirigida por Shannon Tindle, conocido por su trabajo en Ultraman: El ascenso de Netflix y Kubo y la búsqueda samurái, mientras que el guion estará a cargo de Ryan y Kaz Firpo, coguionistas de Eternals, de Marvel.

Reeves también participará como productor junto con Basil Iwanyk y Erica Lee, de Thunder Road, y Chad Stahelski, de 87Eleven Entertainment, quienes ya trabajaron en las películas de acción real de John Wick. Según informó Deadline, la productora Point Grey también se sumará al proyecto, que contará con Nathan Kahane como productor ejecutivo.

open image in gallery Un nuevo comienzo para Neo: Keanu Reeves en ‘John Wick’ ( Warner Bros )

Lionsgate anunció por primera vez la precuela animada durante la CinemaCon de abril de 2025, cuando Adam Fogelson, presidente de la división cinematográfica del estudio, aseguró que la historia de la “Tarea Imposible” era una de las más esperadas por los seguidores de la franquicia.

“Tanto en el mundo de la animación como en el universo de John Wick, las posibilidades son infinitas”, declaró entonces. “Y no hay ninguna historia que los fans quieran conocer más que la de la Tarea Imposible. La visión de Shannon para contarla es increíble y estamos entusiasmados por descubrir todo lo que John Wick puede lograr en el cine de animación”.

La película se suma a una creciente lista de proyectos que buscan ampliar el universo de John Wick, una franquicia que ha recaudado más de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial con cinco largometrajes, incluido Ballerina, el spin-off protagonizado por Ana de Armas, estrenado en 2025.

Entre los proyectos en desarrollo también figura una película independiente centrada en Caine, el asesino ciego que interpretó Donnie Yen en John Wick: Capítulo 4. El propio Yen dirige esta producción, cuyo rodaje se realizó entre abril y julio de 2026 y en la que Rina Sawayama retomará su papel de Shimazu Akira, hija de otro personaje presentado en la cuarta entrega.

Además, el estudio trabaja en una quinta película de acción real de John Wick, pese a la aparente muerte del personaje de Reeves al final de Capítulo 4. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director Chad Stahelski reveló que desarrolla una nueva historia junto al guionista Mike Finch.

“Tenemos una historia bastante sólida que me parece fantástica. Cuando contemos con un borrador de unas 50 páginas y estemos satisfechos con él, nos sentaremos con Keanu para terminar de darle forma”, explicó.

Traducción de Leticia Zampedri