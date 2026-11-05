Pierce Brosnan revela a qué candidato para interpretar a James Bond le gustaría ver en el papel

Pierce Brosnan compartió su opinión sobre el intenso debate en torno a quién será el próximo James Bond.

Según diversos informes, Josh O’Connor, Jack Lowden y Callum Turner figuran entre los principales candidatos para suceder a Daniel Craig en el papel del agente 007.

Brosnan, de 73 años, interpretó al célebre espía británico en cuatro películas, desde GoldenEye en 1995 hasta Otro día para morir en 2002.

En una nueva entrevista con Vanity Fair, el actor elogió a todos los aspirantes, aunque destacó especialmente a Turner, con quien interpretó a padre e hijo en el drama de 2017 The Only Living Boy in New York.

“Ahora soy un espectador más”, afirmó Brosnan. “Soy como cualquier otra persona, con muchas ganas de descubrir quién asumirá este papel tan importante en la historia del cine”.

“Admiro a todos los actores que aparecen en la lista. Trabajé con Callum Turner y tiene una presencia impresionante. Todos tienen voz, porte y carisma frente a la cámara. Son jóvenes actores con una gran trayectoria”, añadió.

open image in gallery Pierce Brosnan apoya a su antiguo compañero de reparto para interpretar a James Bond ( United Artists )

Sobre el consejo que le daría al próximo James Bond, Brosnan expresó: “A quienquiera que asuma el papel, le deseo lo mejor, además de mucha fuerza y valentía. Es difícil saber quién será el elegido, pero estoy deseando conocer la noticia y celebrar la llegada del próximo James Bond”.

El veterano actor también elogió a Denis Villeneuve, quien dirigirá la próxima película de la saga.

“Creo que nos va a dejar con la boca abierta. De verdad lo creo. Es un director que rompe con lo establecido. Su trabajo es visionario, y la sutileza y la imaginación con las que maneja la cámara y cuenta sus historias hacen que sus películas se sientan de una manera muy intensa y sensorial”, afirmó.

open image in gallery Callum Turner es uno de los principales candidatos para interpretar al próximo James Bond, según diversos informes ( Getty )

“Va a ser fantástico, realmente extraordinario. Por supuesto, todos nos ponemos sentimentales y nostálgicos, pero hay que darle tiempo y tener paciencia. Siempre es emocionante especular sobre quién será el elegido. Admiro muchísimo a Villeneuve y estoy deseando ver lo que hace”, continuó.

El año pasado, Brosnan declaró a The Independent que estaría dispuesto a volver a interpretar a James Bond si los responsables de la franquicia decidieran apostar por una versión de mayor edad del personaje.

Al referirse al respaldo que recibió de Richard Osman, autor de The Thursday Murder Club, quien lo propuso para interpretar a un Bond de más de 70 años, Brosnan comentó: “No conozco demasiado a Richard, pero habló maravillas de la idea de que interpretara a un Bond mayor”.

“Es muy posible. Saben dónde encontrarme”, añadió con una sonrisa.

Traducción de Leticia Zampedri