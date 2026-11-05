“No hay nadie mejor”: Liam Neeson opina sobre Meryl Streep como la nueva voz de Aslan en ‘Las crónicas de Narnia’

Liam Neeson reaccionó con humor a la noticia de que Meryl Streep prestará su voz a Aslan en la nueva adaptación de Las crónicas de Narnia dirigida por Greta Gerwig, y aseguró que “no hay nadie mejor” para asumir el papel.

El protagonista de Búsqueda implacable, de 74 años, conoce bien al personaje, ya que interpretó al majestuoso león en las tres películas anteriores de la saga: El león, la bruja y el armario (2005), El príncipe Caspian (2008) y La travesía del Viajero del Alba (2010). Ahora, Streep, de 77 años, tomará su lugar en El sobrino del mago, la próxima producción de Netflix.

Durante una entrevista con ScreenRant, Neeson admitió que no había visto el polémico tráiler de la película y que desconocía algunos detalles del proyecto. “Lo siento, no estaba al tanto de esto”, respondió.

Sin embargo, cuando le informaron que Streep sería la nueva voz de Aslan, reaccionó con una broma: “¿Meryl va a interpretar a Jesucristo? Bueno, si van a convertir a Cristo en una mujer, no hay nadie mejor que Meryl”.

El comentario hace referencia al simbolismo religioso del personaje, concebido por C. S. Lewis, autor de Las crónicas de Narnia y devoto cristiano, como una representación de Jesucristo.

Liam Neeson prestó anteriormente su voz a Aslan en las películas de ‘Las crónicas de Narnia’, un papel que ahora interpretará Meryl Streep ( Getty )

La nueva película de Gerwig, directora de Barbie, tiene previsto estrenarse en cines el 12 de febrero, antes de llegar a Netflix. La historia se basa en El sobrino del mago, una precuela publicada en 1955, cinco años después de El león, la bruja y el armario, la novela con la que Lewis inició una saga de siete libros.

Aunque todavía no se ha estrenado, la producción ya genera controversia. Su primer tráiler presenta una estética inspirada en el glam rock y utiliza como acompañamiento musical “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin, una combinación que dividió a los seguidores de la franquicia en redes sociales.

“Cualquiera que defienda esta porquería debería avergonzarse. Han deshonrado a C. S. Lewis. Su familia debería sentir vergüenza por haberse vendido de esta manera. Netflix destruye todo lo bueno”, escribió un usuario de X.

“La película se ve horrible. Felicidades, Netflix, otra película que no respeta el material original”, criticó otra persona, mientras que un tercer usuario reconoció: “No estoy muy convencido de esto”.

Sin embargo, otros espectadores recibieron el adelanto con entusiasmo y celebraron especialmente la decisión de comenzar la nueva franquicia cinematográfica con la historia de origen de Narnia, en lugar de volver a adaptar su novela más conocida.

“Empezar toda la saga cinematográfica con la verdadera historia de origen, en lugar de pasar directamente a El león, la bruja y el armario, es el sueño de cualquier purista de los libros”, comentó un usuario.

Otro elogió tanto la propuesta visual como el talento de la directora: “Gerwig es una cineasta extraordinariamente talentosa. La estética del tráiler es impresionante. Si todos los adelantos mantienen este estilo, a la mayoría del público le resultará difícil resistirse a ver la película, salvo a quienes estén decididos a rechazarla. Personalmente, me encanta esa estética de rock cósmico”.

El futuro de la franquicia dependerá de la recepción de esta primera entrega, ya que Gerwig tiene previsto adaptar más novelas de Las crónicas de Narnia para Netflix si la película resulta exitosa.

Traducción de Leticia Zampedri