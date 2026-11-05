Adam Driver descarta una película independiente de Kylo Ren en ‘Star Wars’: “Se acabó, está muerto”

Adam Driver confirmó que no volverá a participar en Star Wars, después de que se descartara su proyecto de una película independiente centrada en Kylo Ren.

El actor, de 42 años, había revelado que, junto con el director Steven Soderbergh, desarrolló una película sobre su personaje, titulada La caza de Ben Solo, pero Disney rechazó la propuesta.

Driver interpretó a Kylo Ren en tres entregas de la saga: El despertar de la Fuerza (2015), Los últimos Jedi (2017) y El ascenso de Skywalker (2019). Aunque tenía grandes expectativas sobre el nuevo proyecto, ahora considera que ya es demasiado tarde para llevarlo adelante.

“Sí, se acabó… No habrá más Star Wars”, afirmó esta semana durante una entrevista en The Rich Eisen Show. “Intentamos hacer una película más, pero nos dijeron: ‘No, el proyecto está muerto’”.

Cuando le preguntaron si estaría dispuesto a regresar en caso de que alguien retomara la idea, respondió: “Si quisieran hacerlo, perfecto. Pero no depende de nosotros. No somos quienes toman esa decisión. Creo que ya es demasiado tarde”.

El actor de Girls también recordó con entusiasmo el trabajo que realizó junto a Soderbergh y otros colaboradores para desarrollar el guion, que calificó de “fantástico”.

“Trabajamos en él durante varios años, muy en serio. Conseguimos un guion muy bueno con Scott Burns, Rebecca Blunt, Soderbergh y yo”, explicó. “Todos participamos en el proyecto y fue una experiencia increíble. Pero, bueno, la decisión no está en mis manos”.

Adam Driver interpreta a Kylo Ren en ‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ ( LucasFilm )

En agosto, Dave Filoni, copresidente de Lucasfilm y coguionista y productor de la próxima película de la franquicia, The Mandalorian and Grogu, dio a entender que el proyecto centrado en Kylo Ren no saldría adelante.

Durante el evento D23, declaró a Deadline: “No está aquí, no lo van a encontrar aquí. La Fuerza no nos acompaña en ese sentido, pero me encanta el cariño que le tienen”.

Por su parte, Daisy Ridley, compañera de Driver en la saga Star Wars, reveló que había escuchado rumores sobre la posible película antes de que el proyecto se hiciera público.

En una entrevista con IGN, la actriz de 34 años, quien interpretó a Rey en la trilogía de secuelas, explicó que se había enterado de algunos detalles a través de sus contactos en la industria.

“Tengo muchos amigos que trabajan en los equipos de rodaje, así que las noticias siempre terminan circulando. Pero, ¡vaya! Cuando se hizo público, pensé: ‘¡Dios mío!’. Y fue él quien lo anunció, ¿verdad?”, recordó.

“Fue divertido porque pensé: ‘¡Vaya, Adam está hablando de esto!’. Esa fue la gran sorpresa del año”, añadió.

Por otro lado, a principios de este año, Driver respondió a las acusaciones de Lena Dunham, creadora de Girls y su antigua compañera de reparto, sobre su comportamiento durante el rodaje de la serie.

Dunham, de 40 años, afirmó en su libro que Driver se comportaba de manera “verbalmente agresiva” y que, en una ocasión, llegó a lanzar una silla durante la producción de la serie de HBO. En Girls, el actor interpretó a la pareja intermitente del personaje de Dunham a lo largo de sus seis temporadas, emitidas entre 2012 y 2017.

Cuando le preguntaron por esas acusaciones durante una conferencia de prensa celebrada en mayo en el Festival de Cannes, donde promocionaba su nueva película Paper Tiger, Driver evitó entrar en detalles.

“No tengo nada que comentar al respecto. Me lo estoy guardando todo para mi libro”, respondió en un video difundido por Deadline, lo que provocó risas entre los presentes.

Traducción de Leticia Zampedri