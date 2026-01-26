Amber Heard hace un raro comentario sobre el juicio con Johnny Depp: “Perdí la capacidad de hablar”

Amber Heard habló públicamente sobre las secuelas de su derrota en el juicio por difamación de 2022 contra su exesposo, Johnny Depp, en una rara y reciente entrevista.

Heard, de 39 años —quien fue demandada por 50 millones de dólares por la estrella de Piratas del Caribe, de 62, tras insinuar en un artículo de opinión publicado en The Washington Post en 2018 que él la había maltratado— participó recientemente en un nuevo documental titulado Silenced, estrenado este fin de semana en el Festival de Cine de Sundance 2026.

Dirigido por la cineasta australiana Selina Miles, el documental sigue el trabajo de la abogada internacional de derechos humanos Jennifer Robinson en su lucha contra el uso de las leyes de difamación como herramienta para silenciar a sobrevivientes de violencia de género. Robinson representó a Heard en el juicio del Reino Unido en 2018, cuando Depp demandó al tabloide británico The Sun por llamarlo “golpeador de esposas”.

En el documental, Amber Heard conversó con la directora Selina Miles en una entrevista en la que explicó los motivos de su participación en el proyecto.

“Esto no se trata de mí. Perdí la capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contar mi historia. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema”, expresó Heard, según recoge Variety.

Amber Heard (izquierda) se ha mantenido mayormente alejada del ojo público tras su contundente derrota en el juicio por difamación de 2022 contra su exesposo Johnny Depp (derecha) ( Getty )

Heard sufrió un intenso ciberacoso durante su juicio en 2022 ( Getty Images )

Al referirse al juicio de 2018 —que terminó con una victoria para The Sun— Amber Heard explicó: “El resultado de ese juicio dependía de mi participación, y yo dependía del resultado. Cuando conocí a [Jennifer Robinson], supe de inmediato que comprendía el panorama general. Lo que me ha ocurrido a mí es una versión amplificada de lo que muchas mujeres viven”.

“Recuerdo que al finalizar el juicio surgió la idea de dar una declaración a la prensa. [Robinson] me preguntó si estaba segura de hacerlo. [Pensé]: ‘Si me lanzan cosas, dejarán aún más claro este punto’. No comprendía que podía empeorar tanto para mí como mujer, solo por usar mi voz”.

Durante el juicio por difamación de 2022, Heard fue blanco de una intensa y prolongada campaña de acoso en línea liderada por simpatizantes de Johnny Depp. Algunos estudios la catalogaron como uno de los peores casos de ciberacoso documentados hasta la fecha.

Aun así, Heard concluyó con una nota esperanzadora: “Me da fuerza ver a otras personas asumir esta lucha”, expresó. “A mujeres con el valor suficiente para enfrentar el desequilibrio de poder. Al ver el rostro de mi hija mientras crece y empieza a caminar en este mundo… creo que puede llegar a ser un lugar mejor”.

Heard, madre soltera de tres hijos, se trasladó a España e inició una carrera como actriz de teatro. El año pasado, participó en la obra Spirit of the People de Jeremy O’Harris, presentada en el Williamstown Theatre Festival.

Silenced marca el primer proyecto cinematográfico de Heard desde Aquaman y el reino perdido, estrenada en 2023.

Traducción de Leticia Zampedri