Johnny Depp sorprendió a los asistentes a la Comic-Con de San Diego al hacer una aparición sorpresa caracterizado como Ebenezer Scrooge, todo para promocionar su primera película importante y de gran presupuesto en casi una década.

Antes del estreno de Ebenezer a finales de este año, Depp emergió de una escena navideña que simulaba la década de 1880, ataviado con un traje completo, sombrero de copa y bastón, con el rostro adornado con patillas. Se presentó ante los fans allí reunidos —que habían esperado una hora para ver a la controvertida superestrella— como Scrooge, y procedió a quejarse ante la multitud.

Muchos parecían ir disfrazados de los famosos personajes que Depp interpretó en el pasado, entre ellos el capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe y Willy Wonka de Charlie y la fábrica de chocolate.

Depp ignoró a los fans que gritaban “te quiero” mientras estaba metido en su personaje y susurró “tonterías” cuando apareció un actor interpretando a uno de los empleados de Scrooge y pidió un salario más justo.

open image in gallery Johnny Depp caracterizado como Ebenezer Scrooge en la Comic-Con de San Diego ( Getty Images )

La maniobra promocional parecía una prueba de que Paramount Pictures está apostando fuerte por la nueva película, dirigida por el cineasta de terror de culto Ti West (conocido por Pearl y X), y que supone la primera película de estudio de Depp desde Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald de 2018.

Depp sigue siendo una figura polémica en la cultura popular, tras perder en 2020 una demanda por difamación contra The Sun por las acusaciones de que había agredido a su exesposa Amber Heard. Dos años después, ganó en términos generales una demanda por difamación contra Heard en relación con las acusaciones de que la había agredido física y sexualmente.

Durante este tiempo, fue despedido de su papel como Grindelwald en la franquicia de Animales fantásticos y desde entonces solo trabajó en películas de autor europeas, como La favorita del rey y El síndrome de Minamata. Sin embargo, conserva una ferviente base de fans, con la que Paramount presumiblemente cuenta para que acudan a ver Ebenezer.

open image in gallery Depp saluda a sus fans más acérrimos en la Comic-Con de San Diego ( Getty Images )

El primer tráiler, presentado anoche, sugiere que la película es una comedia disparatada basada en la historia original de Charles Dickens. El tráiler también declara que el Scrooge de Depp pertenece al panteón de los personajes clásicos de Depp, con el siguiente texto: “Nos trajo a Jack Sparrow, el joven manos de tijera y al Sombrerero [de Alicia en el País de las Maravillas]. Este Día de Acción de Gracias, regresa el maestro de los inadaptados”.

Andrea Riseborough, Rupert Grint, Daisy Ridley e Ian McKellen también aparecen en la película, y McKellen generó polémica en abril después de decir que Depp está en “una forma espléndida”.

“Es efervescente, divertido, irreverente, serio… todo a la vez”, dijo McKellen. “Fue como una fiesta de amor, la verdad. Me enamoré de él. Es muy atento con sus compañeros actores. [Había] un ambiente maravilloso en el set”.

Ebenezer se estrena en Estados Unidos y Reino Unido el 13 de noviembre.

Traducción de Olivia Gorsin