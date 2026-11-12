James Gunn se pronuncia sobre su sorprendente salida de DC Studios: “Estoy increíblemente aliviado”

DC Studios está experimentando una sorprendente reestructuración, ya que Peter Safran y James Gunn dimitieron como copresidentes tras cuatro años en el cargo.

El conglomerado Skydance Corporation (antes Paramount Skydance), que ahora está al frente de DC Studios tras adquirir Warner Bros. Discovery, ha nombrado a Jeremy Latcham, veterano de Marvel Studios, como nuevo presidente y director creativo de DC.

Su salida resulta sorprendente, ya que Safran y Gunn fueron nombrados el mes pasado miembros del equipo directivo de David Ellison, director ejecutivo de Skydance.

Tras cuatro años al frente del estudio, el dúo retomará su trabajo creativo a tiempo completo a partir del 1° de diciembre. Según The Hollywood Reporter, los colaboradores llevaban una década trabajando en diversos proyectos.

“Hace cuatro años, nos propusimos unir a DC bajo una misma visión creativa. Durante ese tiempo, ayudamos a devolver a Superman al corazón de DC, al tiempo que abríamos nuevas puertas y contábamos nuevas historias en cine y televisión con Peacemaker, Comando de Criaturas, Linternas y Clayface”, dijeron los dos en un comunicado.

open image in gallery Peter Safran y James Gunn dejarán la dirección de DC Studios ( Getty )

“Estamos inmensamente orgullosos del equipo que convirtió esa ambición en algo real, incluyendo a los actores, el equipo técnico y los ejecutivos con los que tuvimos la oportunidad de colaborar”, añadieron.

Continuaron elogiando a Latcham, diciendo: “Hemos compartido una trayectoria creativa con Jeremy desde Marvel, y estamos ansiosos por ver la perspectiva que aporta al próximo capítulo de DC. Nos entusiasma volver a lo que nos atrajo a este trabajo en primer lugar: contar las historias que amamos, incluyendo el próximo capítulo del viaje de Clark y Lex en El hombre del mañana”.

Latcham, quien ya trabajó con Gunn en Guardianes de la Galaxia, es conocido por liderar grandes franquicias del UCM (Universo Cinemático de Marvel) como Iron Man, Spider-Man y Los Vengadores. Según Skydance, Latcham dirigirá los proyectos de cine, televisión y animación de DC, supervisando el proceso creativo, la producción, el talento y la estrategia.

open image in gallery Jeremy Latcham tomará el mando de DC Studios ( Getty )

En una declaración individual compartida en su cuenta de Threads, Gunn dijo que su tiempo en DC Studios había estado lleno de turbulencias, aunque señaló: “Me alegro de haber aceptado el trabajo”.

“Pero lo que solo las personas más cercanas a mí han sabido durante los últimos cuatro años es que mi tiempo en DC Studios ha sido, por decir lo menos, complicado”, admitió Gunn.

“No me gusta el carácter a veces corporativo del trabajo (gracias a Peter por aguantar la peor parte). Siempre he sido muy trabajador; pero como cineasta, al menos podía tomarme breves descansos para relajarme, y en los últimos cuatro años nos he robado incluso ese tiempo a mí mismo y a mis seres queridos”, prosiguió.

Tras expresar su agradecimiento a su esposa, Jenn, y a sus colegas y amigos, Gunn añadió que le resultaba difícil repartir su tiempo entre diferentes proyectos.

“Sí, echaré de menos a la gente que me rodea y echaré de menos ser uno de los responsables del cuidado de estos grandes personajes, pero también me siento increíblemente aliviado y emocionado de volver a dedicarme exclusivamente al cine”, dijo Gunn.

Recordó a sus fans que él y Safran no habían “terminado de inmediato con DC ni con los superhéroes”, ya que El hombre del mañana se estrenaría en julio de 2027 y, según adelantó, tenían “otro proyecto de DC” entre manos.

“Y, por supuesto, los personajes que creamos perdurarán”, escribió, y concluyó: “Muchísimas gracias por acoger con tanto cariño a los personajes y las historias que hemos llevado a la pantalla”.

Traducción de Sara Pignatiello