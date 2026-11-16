Anthony Mackie restó importancia a los rumores de que habría revelado por accidente un detalle de la trama de la próxima película de Avengers: Doomsday.

El actor de 48 años, protagonista de Capitán América: un nuevo mundo, es una de las numerosas estrellas de Marvel que regresarán para la nueva entrega de superhéroes, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre.

La polémica comenzó después de que Mackie comentara en una entrevista con Entertainment Tonight que había disfrutado pasar tiempo durante el rodaje con Paul Bettany, protagonista de VisionQuest. Sus palabras llamaron la atención de los fanáticos, ya que Bettany no figura entre los actores confirmados para Doomsday, lo que despertó sospechas sobre una posible aparición sorpresa.

Anthony Mackie reemplazó a Chris Evans en el papel del Capitán América ( Disney )

Sin embargo, durante su visita a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Mackie se tomó con humor la posibilidad de haber revelado información confidencial. Cuando Fallon le advirtió que estaba “en problemas” por sus declaraciones, el actor soltó una carcajada y respondió: “¡Ya basta!”.

“Paul Bettany es mi amigo y mi compañero de trabajo. Pasamos tiempo juntos todo el tiempo. Él estaba grabando VisionQuest justo al lado de donde nosotros filmábamos Avengers. Y ya me conoces: agarro un carrito de golf y aparezco sin avisar. Si me entero de que estás por ahí, voy a buscarte”, explicó.

Mackie insistió en que sus comentarios habían sido malinterpretados. “Yo nunca dije que Paul estuviera en Doomsday. Dije que estaba al lado grabando su serie, igual que Tom Holland estaba cerca filmando Spider-Man. ¡Estaban al lado!”, aclaró, aunque no pudo resistirse a cerrar el tema con una broma: “No estaba en la película... creo”.

A principios de este mes, el episodio final de VisionQuest, la serie protagonizada por Bettany, fue descrito como “imprescindible” antes del estreno de Doomsday, debido a un giro inesperado que cambia lo ocurrido al final de una película anterior de Marvel.

Advertencia: a continuación se revelan detalles importantes del final de VisionQuest.

La serie retoma los acontecimientos de WandaVision (2021), en la que Vision (Bettany) regresó a la vida y recuperó sus recuerdos después de su aparente muerte en Avengers: Infinity War (2018).

Por su parte, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), conocida como la Bruja Escarlata y pareja de Vision, también parecía haber muerto al final de Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022). Tras convertirse en la principal antagonista de la película y desatar el caos, el personaje decidió derrumbar un templo sobre sí misma y, desde entonces, no había vuelto a aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, VisionQuest dejó varias pistas sobre su posible supervivencia, una teoría que terminó por confirmarse en la escena posterior a los créditos del último episodio. Allí, el villano Doctor Doom (Robert Downey Jr.) se acerca al cuerpo aparentemente sin vida de Wanda y le dice: “Bruja Escarlata, despierta. Tus poderes serán míos”. Instantes después, ella abre los ojos.

Se espera que esta revelación tenga consecuencias importantes para la historia de Avengers: Doomsday, que llegará a los cines el próximo mes. La película será la quinta entrega de Avengers y la número 39 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), y se perfila como uno de los grandes estrenos de taquilla.

Traducción de Leticia Zampedri