Quentin Tarantino afirma que ‘Los juegos del hambre’ son un “plagio” apto para niños de un clásico de culto

Quentin Tarantino ha tachado la franquicia de Los juegos del hambre de mera copia del clásico de culto japonés Juego sangriento.

El director de Pulp Fiction (62) ha mencionado a menudo la película de acción de Kinji Fukasaku de 2000 como una de sus favoritas de todos los tiempos. La película se basó en la novela homónima de Koushun Takami de 1999.

La primera novela de Los juegos del hambre fue publicada por la autora Suzanne Collins en 2008. Fue adaptada en 2012 como la película del mismo nombre, lanzando una exitosa franquicia. El año que viene se estrenará una sexta película de la serie.

Durante una nueva entrevista en el pódcast The Bret Easton Ellis Podcast, Tarantino dijo: “Juego sangriento se basa en una novela. No entiendo cómo el escritor japonés no demandó a Suzanne Collins hasta desahuciarla. Simplemente, plagiaron el maldito libro”.

Tanto Juego sangriento como Los juegos del hambre están ambientados en sociedades distópicas en las que los jóvenes deben luchar a muerte en competiciones televisadas hasta que solo uno sobreviva.

Quentin Tarantino, fotografiado en el Festival de Cannes en mayo de 2023, no es fan de 'Los juegos del hambre' ( Getty )

El director de Kill Bill continuó argumentando que los críticos literarios habían pasado por alto las similitudes entre las historias. Dijo: “Los estúpidos críticos de libros no van a ir a ver una película japonesa llamada Juego sangriento, así que nunca le llamaron la atención [a Collins] por eso. Hablaban de que era lo más original que habían leído nunca. En cuanto los críticos de cine vieron la película, dijeron: “¿Pero qué diablos...? Esto es solo una versión de Juego sangriento apta para niños'”.

Collins ha negado anteriormente haberse inspirado en la novela de Takami o en la adaptación cinematográfica de Fukasaku.

En una entrevista con el periódico The New York Times en 2011, la autora de la saga bestseller dijo: “Nunca había oído hablar de ese libro ni de ese autor hasta que entregué mi libro a la editorial. En ese momento me lo mencionaron, y le pregunté a mi editor si debía leerlo. Él me dijo: 'No, no quiero ese mundo en tu cabeza. Sigue con lo que estás haciendo'”.

La serie original de películas, de cuatro partes, duró de 2012 a 2015 y recaudó más de 3.300 millones de dólares en todo el mundo. En 2023 llegó a los cines una precuela protagonizada por Tom Blyth y Rachel Zegler, Balada de pájaros cantores y serpientes, que recaudó más de $300 millones.

Una secuela de esa precuela, Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, se estrenará el 20 de noviembre de 2026.

La nueva película se centrará en Haymitch Abernathy, mentor de la protagonista de la película original, Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence.

Traducción de Sara Pignatiello