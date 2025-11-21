Glenn Close está casi irreconocible en el primer tráiler de Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha, la próxima precuela de la franquicia distópica.

Close (78) interpreta a la funcionaria del Capitolio Drusilla Sickle, y aparece con prótesis faciales pesadas, cejas finas arqueadas, pintalabios brillante y un corte recto anguloso de color naranja.

Lionsgate publicó el tráiler el jueves.

La franquicia, basada en la serie de novelas distópicas superventas de Suzanne Collins, se centraba en Katniss Everdeen.

La joven de 16 años acaba en la 74ª edición de los Juegos del Hambre, un castigo diseñado para evitar que los distritos que rodean al cruel y explotador Capitolio vuelvan a rebelarse, obligándoles a enviar a un chico y una chica, elegidos por sorteo, a un concurso tipo reality show en el que deben luchar hasta que solo quede uno.

open image in gallery Glenn Close en 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha' ( Lionsgate )

open image in gallery Glenn Close en 'Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha' ( Lionsgate )

Amanecer en la Cosecha se centrará en el mentor de Katniss, Haymitch Abernathy, cuando es seleccionado como uno de los cuatro tributos del Distrito 12 para competir en los 50º Juegos del Hambre anuales, también conocidos como el Vasallaje de los Veinticinco.

“Pienso en interpretar a estos personajes como algo realmente divertido. Ahora estoy haciendo Los juegos del hambre, y es otra colaboración increíble con la que me estoy divirtiendo”, dijo Close a Entertainment Tonight sobre su papel.

Por su parte, McKenna Grace, Whitney Peak y Joseph Zada interpretan a Maysilee Donner, Lenore Dove Baird y Haymitch, respectivamente.

Otros miembros del reparto son: Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, Kieran Culkin como Caesar Flickerman, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison jr. como Beetee, Maya Hawke como Wiress, Lili Taylor como Mags, Ben Wang como Wyatt Callow, Molly McCann como Louella McCoy, e Iona Bell como la doble de Louella, Lou Lou.

open image in gallery El teaser muestra a Joseph Zada como Haymitch en su arena de Los Juegos del Hambre ( Lionsgate )

open image in gallery Hay un rápido vistazo a Elle Fanning como la joven Effie Trinket, interpretada originalmente por Elizabeth Banks ( Lionsgate )

open image in gallery Ralph Fiennes interpreta al presidente Snow ( Lionsgate )

En el tráiler, se muestra a Zada como Haymitch en su arena de los Juegos del Hambre —más de dos décadas antes de la primera película, en la que Woody Harrelson interpretó al mentor rudo y perpetuamente borracho—, donde dice: “Creo que estos juegos van a ser diferentes”.

También hay un rápido vistazo a Elle Fanning como la joven Effie Trinket, interpretada originalmente por Elizabeth Banks —Fanning era una de las favoritas de los fans para el papel—, así como a Fiennes como el presidente Snow.

La serie original de películas duró de 2012 a 2015 y recaudó más de 3.300 millones de dólares en todo el mundo. En 2023 llegó a los cines una precuela protagonizada por Tom Blyth y Rachel Zegler, Balada de pájaros cantores y serpientes, que recaudó más de $300 millones.

La precuela tiene lugar 24 años antes de que Everdeen se ofreciera voluntaria para salvar a su hermana, y 40 años después de los acontecimientos de Balada de pájaros cantores y serpientes, que seguía la evolución del antagonista Coriolanus Snow.

Está previsto que Los juegos del hambre: amanecer en la cosecha se estrene el 20 de noviembre de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello