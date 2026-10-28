Jennifer Lawrence habló por primera vez sobre su regreso como Katniss Everdeen en la próxima precuela de Los juegos del hambre.

Después de meses de especulaciones sobre la posible participación de actores de la saga original en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la actriz de 36 años, ganadora del Óscar, confirmó que volverá a interpretar a su emblemático personaje en la película, cuyo estreno está previsto para el 20 de noviembre.

“Fue increíble. Una verdadera locura”, contó Lawrence durante el episodio del miércoles del pódcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper. “Era el mismo equipo de siempre, incluso el mismo asistente de dirección, con quien trabajé muchísimas veces porque le tengo mucho cariño”.

La actriz también reconoció que reencontrarse con Josh Hutcherson y Woody Harrelson, quienes interpretaron a Peeta Mellark y Haymitch Abernathy, respectivamente, fue especialmente emotivo.

“Josh y yo no podíamos ni ir al baño sin abrazarnos”, recordó entre risas. “Fue realmente hermoso”.

open image in gallery Jennifer Lawrence regresará como Katniss Everdeen en la nueva película de ‘Los juegos del hambre’

La actriz también bromeó sobre el particular sentido del humor de Harrelson: “Y Woody, por supuesto, entró por la ventana de mi habitación de hotel sin que nadie lo invitara. No habría sido lo mismo si hubiera respetado mi espacio personal o, simplemente, hubiera usado la puerta”.

Los rumores sobre el regreso de Lawrence, Hutcherson y Harrelson a sus respectivos papeles comenzaron a circular después de que se conociera que la nueva película incluiría un epílogo con Katniss, Peeta y Haymitch.

La expectativa no sorprende si se tiene en cuenta el éxito de la franquicia. Basadas en la trilogía de novelas distópicas de Suzanne Collins, las cuatro películas originales, estrenadas entre 2012 y 2015, recaudaron más de 3.300 millones de dólares en todo el mundo y se convirtieron en una de las sagas juveniles más exitosas de la década, tanto en taquilla como por su impacto cultural.

open image in gallery Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Donald Sutherland protagonizaron la saga original de ‘Los juegos del hambre’ ( Getty )

Suzanne Collins amplió el universo de Los juegos del hambre en 2020 con la publicación de La balada de pájaros cantores y serpientes, una precuela centrada en la juventud de Coriolanus Snow, quien años después se convertiría en el despiadado presidente de Panem, la nación ficticia y posapocalíptica donde transcurre la saga.

La novela también llegó al cine, con Rachel Zegler en el papel de Lucy Gray Baird, una joven elegida para representar al Distrito 12 en los Juegos del Hambre, y Tom Blyth como Snow. Este último personaje fue interpretado por el fallecido Donald Sutherland en las películas originales y estará a cargo de Ralph Fiennes en la nueva entrega. La adaptación recaudó más de 300 millones de dólares en todo el mundo.

Por su parte, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha se desarrolla 40 años después de los acontecimientos de La balada de pájaros cantores y serpientes y sigue a un joven Haymitch Abernathy durante la edición número 50 de los Juegos del Hambre. El personaje será interpretado por Joseph Zada, protagonista de Al este del Edén.

La película también contará con un elenco destacado que incluye a McKenna Grace, Whitney Peak, Ralph Fiennes, Glenn Close, Jesse Plemons, Maya Hawke, Kieran Culkin, Elle Fanning y Billy Porter.

Traducción de Leticia Zampedri