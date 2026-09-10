Nick Nolte reapareció en una alfombra roja después de cuatro años para promocionar su nueva película en el Festival de Cine de Venecia.

El actor de 85 años, que ha sido nominado tres veces al Oscar, posó ante las cámaras el martes junto a Casey Affleck, su compañero de reparto en Company. Affleck también coescribió y dirigió la película, una antología de estilo gótico.

Nolte, quien fue elegido por la revista People como el “hombre vivo más sexy” en 1992, había aparecido por última vez en una alfombra roja en 2022, durante el estreno de The Golden Voice en el Festival de Cine de Filadelfia.

open image in gallery Nick Nolte reapareció en la alfombra roja el martes durante el estreno de su nueva película, ‘Company’ ( Reuters )

La película sigue a una misteriosa mujer llamada Evelyn, quien “aparece sin invitación en una reunión navideña y relata la historia de Tom, un anciano ermitaño [interpretado por Nolte] que, durante una tormenta de nieve en Colorado en 1953, rescata a una actriz que ha quedado atrapada”, según la sinopsis oficial.

“Mientras esperan que pase la noche, la actriz relata un antiguo cuento sobre una pareja de granjeros que acoge a un joven vagabundo con problemas, al tiempo que una serie de macabros asesinatos siembra el terror en la frontera”.

open image in gallery Nick Nolte fue elegido por ‘People’ como el “hombre vivo más sexy” en 1992 ( Ron Galella Collection/Getty )

Cuando los periodistas le preguntaron cómo se había preparado para interpretar a un “ermitaño” en la nueva película, Nolte explicó, según People: “Todo está en la preparación, en el tiempo que le dedicas. Recibes la historia y entonces empiezo a prepararme para ella”.

“Y, si tienes suerte, el momento en que culmina esa preparación coincide con el calendario de rodaje, y surgen momentos que quizá no habrías podido alcanzar de no ser por las circunstancias. Pero, si trabajas con un buen director, él también lo entiende: no intenta forzarlo ni imponerlo, sino que deja que se desarrolle poco a poco. Así, juntos encuentran la manera de darle vida”.

open image in gallery Nolte, fotografiado en 2004, ha recibido tres nominaciones al Oscar a lo largo de su carrera ( Getty )

Affleck también habló sobre su experiencia trabajando con Nolte y aseguró que “no hizo falta convencerlo” para participar en el proyecto.

“Fue extraordinario observar —y estoy seguro de que Caylee estará de acuerdo— la facilidad con la que Nick podía alcanzar lugares de enorme vulnerabilidad y emoción, muy rápidamente y una y otra vez si era necesario”, declaró Affleck.

“Creo que es el tipo de habilidad que se adquiere después de toda una vida dedicada al oficio y haciéndolo bien. Quedé muy satisfecho con el trabajo de todos”, añadió Affleck.

open image in gallery El actor de 85 años, elegido en el pasado como el “hombre más sexy del mundo”, reapareció en la alfombra roja por primera vez después de cuatro años ( Reuters )

“Cada uno aportó algo diferente y, cuando Nick llegó al set, todos estaban emocionados y expectantes por ver qué iba a pasar y por tener la oportunidad de verlo trabajar. Y no decepcionó a nadie: cada toma aportaba algo, ninguna se desperdiciaba. La única dificultad era decidir cuál utilizar”.

Company es la cuarta película de Nolte en los últimos dos años, después de The Golden Voice, Die My Love y Crime 101.

A lo largo de su carrera, Nolte ha recibido tres nominaciones al Oscar: como mejor actor por El príncipe de las mareas (1992) y Affliction (1999), y como mejor actor de reparto por Warrior (2012).

En 1992, Nolte fue elegido por People como el “hombre vivo más sexy”, y la revista lo describió entonces como “un Adonis corpulento con un corazón de oro”.

Traducción de Leticia Zampedri