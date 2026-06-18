Tom Hanks revela la escena de ‘Náufrago’ que todavía no puede ver: “Salgo de la habitación”

La película Náufrago, que protagoniza Tom Hanks y se estrenó en el año 2000, sigue siendo una de las favoritas de muchos cinéfilos, pero hay una escena que el actor principal no soporta ver.

Este clásico dirigido por Robert Zemeckis narra la vida de Chuck Norland (Hanks), empleado de FedEx, a quien se da por muerto tras estrellarse su avión en el océano Pacífico.

Sin que el resto del mundo lo sepa, Chuck ha sobrevivido y, con su pelota de voleibol Wilson como único amigo, está planeando su regreso a casa.

Antes de abordar el avión, Kelly, la novia de Chuck, le regala un reloj de bolsillo con su fotografía. Años después, cuando finalmente regresa, él la visita en su casa para devolvérselo. Sin embargo, Hanks no disfruta de esta emotiva escena.

En el último episodio del pódcast The Rest is Entertainment, el actor (69) explicó: “Hay un momento [...] en Náufrago en el que Chuck está de vuelta en la casa de Kelly y le devuelve su reloj. Es un momento en el que simplemente creo que no estoy presente”.

open image in gallery El drama de supervivencia ‘Náufrago’ es un favorito de los fans ( 20th Century Fox )

“Lo único que hago es darle la vuelta a la situación, pero hago este gesto que creo que es falso, que me representa a mí y no a Chuck. Y si la película está en marcha, me levanto y salgo de la habitación antes de que empiece esa escena”, añadió.

Náufrago, película que reunió a Hanks con el director de Forrest Gump, Zemeckis, obtuvo dos nominaciones al Oscar, incluida una a mejor actor para su protagonista.

En los Globos de Oro, la interpretación de Hanks del protagonista náufrago también le valió el premio al mejor actor, y fue nominado al mismo galardón en los premios BAFTA.

El actor se encuentra actualmente promocionando la quinta entrega de la franquicia Toy Story, que llega a los cines de México este jueves 18 de junio.

open image in gallery Tom Hanks retomó el papel de Woody en ‘Toy Story 5’ ( Getty )

El actor, que ha prestado su voz al muñeco vaquero Woody desde que la película original de Toy Story se estrenó en 1995, ha dicho que la nueva película aborda el “terror” de los padres por el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas.

En la última entrega de la franquicia de Pixar, Woody, Buzz Lightyear y Jessie se encuentran compitiendo con un nuevo tipo de rival: una tableta con forma de rana llamada Lilypad, a la que da voz Greta Lee.

“Hay un momento en la película en el que miramos el paisaje urbano y vemos ese brillo azul de un teléfono en los dormitorios y demás, y eso sí que provoca terror”, declaró a la BBC.

Puedes ver o escuchar The Rest Is Entertainment dondequiera que escuches tus pódcasts.

Traducción de Sara Pignatiello