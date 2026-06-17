Mike Myers confirma esperadísima noticia sobre ‘Austin Powers’

Mike Myers ya no se anda con rodeos sobre la posibilidad de una cuarta película de Austin Powers. El actor finalmente ha confirmado que hay una nueva entrega en camino.

El comediante canadiense (63), que protagoniza como el agente secreto titular en las tres primeras películas de la franquicia: Austin Powers: el agente internacional del misterio (1997), Austin Powers: el espía seductor (1999) y Austin Powers en Goldmember (2002) — lleva años dando pistas sobre otra posible secuela.

Durante su aparición el miércoles en la serie de YouTube World Cup Watch Party de Trevor Noah, Myers respondió con un rotundo “sí” cuando un fan le preguntó si habría una cuarta película de Austin Powers.

“Vaya, fue un ‘sí’ muy rápido”, respondió Noah. Myers no dio más detalles.

La estrella de Shrek ya había insistido en que le gustaría que hubiera otra película más centrada en el Dr. Evil, el principal antagonista de la franquicia, interpretado también por Myers.

open image in gallery Mike Myers dice que habrá una ‘Austin Powers 4’ ( Regency Pictures )

Anteriormente, en una entrevista con SiriusXM en 2022, se le preguntó a Myers sobre Austin Powers 4. Si bien afirmó que le encantaría hacer otra película de la popular franquicia de comedia, añadió: “No puedo confirmar ni desmentir la existencia o inexistencia de tal proyecto, en caso de que exista o no”.

Cuando los presentadores dijeron que la respuesta de Myers parecía “una confirmación”, él bromeó: “Fue una confirmación no confirmada”.

Más tarde, en 2024, reiteró sus comentarios anteriores y añadió a Entertainment Weekly : “Así es. Ya insinué esa posibilidad. Y, en general, he evitado revelar detalles sobre planes específicos”.

En 2020, el director de la franquicia, Jay Roach, habló sobre una cuarta película en una entrevista con Deadline , diciendo: “Nunca diría nunca, pero depende de que Mike tenga algo que lo inspire, y después de todos estos años todavía no lo ha logrado. Pero siempre estoy dispuesto a hacer lo que quiera. Es un genio y me ayudó a empezar, y fue genial”.

open image in gallery Han pasado más de 20 años desde que Myers interpretó a Austin Powers en la última película, ‘Austin Powers en Goldmember’ ( AFP/Getty )

Las tres primeras películas recaudaron en conjunto más de quinientos millones de dólares en todo el mundo y se han convertido en clásicos de culto. Han pasado más de 20 años desde el estreno de la última película de Austin Powers. Sin embargo, durante ese tiempo, han surgido numerosas parodias y secuelas.

Recientemente, Verizon lanzó un nuevo comercial titulado “¡El Dr. Evil regresa!”, en el que el villano calvo y vestido de gris interpretado por Myers aparece sentado alrededor de una mesa de conferencias presentando su nuevo invento, Menace Mobile. Myers estuvo acompañado por sus coprotagonistas Seth Green, Mindy Sterling y Rob Lowe.

“Tendremos los precios y planes más confusos de todos los tiempos”, dice el Dr. Evil en el anuncio.

“¡Qué asco!”, resopla Scott Evil, el personaje de Green, y agrega: “Esto no es malvado. Es lo típico de las compañías telefónicas. Literalmente, es lo que todo el mundo odia”.

“No, Scott, tú eres literalmente lo que todo el mundo odia. Odia el juego, no al jugador”, le replica el Dr. Evil a su inquieto hijo.

Traducción de Sara Pignatiello