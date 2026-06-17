Obsesión se ha convertido en un inesperado éxito de taquilla, aunque la historia de esta película de terror pudo haber tomado un rumbo muy distinto.

La trama sigue a Bear (Michael Johnston), un joven que rompe el misterioso "sauce de los deseos" con la esperanza de conquistar a Nikki (Inde Navarrette), su amiga de la infancia y la chica de la que está enamorado. Su deseo se cumple, pero las consecuencias resultan mucho más oscuras de lo que imaginaba.

Según la sinopsis oficial, Bear "pronto descubre que algunos deseos tienen un precio oscuro y siniestro".

Uno de los temas centrales de la película es la pérdida de la autonomía y el control sobre el propio cuerpo, algo que Nikki experimenta de forma directa a medida que avanza la historia. Al mismo tiempo, el filme plantea una crítica a las acciones de Bear, quien ignora los deseos y la voluntad de Nikki para satisfacer sus propios intereses, una decisión que termina convirtiéndolo en el verdadero antagonista de la historia.

open image in gallery Curry Barker asiste a la proyección especial en Los Ángeles de la película ‘Obsesión’, de Focus Features, en el Hollywood Legion Theater el 11 de mayo de 2026 en Los Ángeles, California ( Getty )

Sin embargo, la historia pudo haber sido muy diferente. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el director Curry Barker reveló que recibió una oferta de 2 millones de dólares para reescribir el guion y modificar por completo la evolución del personaje de Bear.

"Cuando estábamos buscando financiamiento para el proyecto, hubo compañías que me dijeron que me darían 2 millones de dólares si reescribía el guion para convertir a Bear en un héroe", contó Barker.

No obstante, el cineasta rechazó la propuesta porque consideraba que el personaje era mucho más interesante tal como estaba concebido originalmente.

"Les respondí: 'No voy a reescribir el guion para convertir a Bear en alguien que hace todo bien. Es mucho más interesante que no haga lo correcto y que, en cambio, intente que la relación funcione mientras sigue tomando una mala decisión tras otra'", explicó.

Según Barker, mantener los errores y contradicciones del protagonista era fundamental para el desarrollo de la historia y para el mensaje que busca transmitir la película.

open image in gallery Inde Navarrette y Michael Johnston en la ópera prima de Curry Barker, ‘Obsesión’ ( Focus Features )

El director aseguró que la película habría sido "muy aburrida" si hubiera modificado la historia para que Bear descubriera desde el principio la leyenda del "Sauce de los Deseos" y actuara como un héroe convencional.

"Así que rechacé una oferta mejor pagada para contar la historia que me interesaba", afirmó.

Finalmente, Barker realizó la película con un presupuesto de 750.000 dólares, una apuesta que terminó dando resultados extraordinarios, ya que la producción ha recaudado 286,5 millones de dólares en todo el mundo.

Respecto a una posible secuela, el cineasta dejó claro que los fans no deberían esperar una continuación en el futuro inmediato.

"No quiero pasar directamente a Obsesión 2. Tengo una idea muy buena para una secuela, pero no voy a revelarla", comentó. "No estoy diciendo que tenga que hacerse dentro de cinco o seis años, pero creo que la gente seguiría igual de entusiasmada si llegara un poco más adelante. Todo esto ha sido un torbellino y todavía estoy tratando de asimilarlo".

Traducción de Leticia Zampedri