Daveigh Chase, la ex actriz infantil conocida por protagonizar la película de terror de 2002 El aro y por ser la voz original de Lilo Pelekai en la película de animación de 2002 Lilo y Stitch, ha fallecido a los 35 años.

La muerte de la actriz fue anunciada por su novio, Roy Hernandez, quien declaró al medio TMZ que la mujer había fallecido el martes a causa de una meningitis y una infección en la sangre, lo que le provocó problemas de sepsis y el consiguiente fallo de su organismo.

Su prematura muerte se produce días después de que Hernández lanzara una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para su tratamiento. “A Daveigh le diagnosticaron meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su estado se ha vuelto crítico y los médicos me han dicho que puede que no le quede mucho tiempo”, se lee en la página.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, EE. UU., Chase se crió en Albany, Oregón. Comenzó a actuar a los siete años, participando en comerciales y obras de teatro. Tenía ocho años cuando debutó en pantalla en un episodio de 1998 de Sabrina, la bruja adolescente.

Posteriormente, protagonizó episodios sueltos de Hechiceras, Los practicantes y Sala de urgencias, antes de aparecer en el filme Donnie Darko, protagonizado por Jake Gyllenhaal, en 2001. Al año siguiente, prestó su voz a Lilo en la película animada familiar de Disney de 2002, Lilo y Stitch, así como en sus películas derivadas y en la adaptación televisiva de dos temporadas, Lilo y Stitch: la serie.

open image in gallery Daveigh Chase es una antigua actriz infantil conocida sobre todo por protagonizar ‘El aro’ y por ser la primera en poner voz a Lilo en ‘Lilo y Stitch’ ( Getty )

open image in gallery Chase, fotografiada aquí con Naomi Watts, ganó el premio MTV a la mejor villana por su interpretación de la malvada Samara Morgan en ‘El aro’ ( Getty )

Ese mismo año, interpretó a la malvada Samara Morgan en la aclamada película de terror de Gore Verbinski, El aro, junto a Naomi Watts y Martin Henderson.

Su aterradora actuación le valió un premio MTV a la mejor villana en 2003. Durante la ceremonia, Ashton Kutcher y el ahora desacreditado magnate de la música Sean “Diddy” Combs le entregaron el trofeo. En imágenes de detrás del escenario que han resurgido, Combs se acerca a la joven Chase y le pregunta si “irá a la fiesta posterior”, para luego soltat una risa exagerada.

El último trabajo actoral de Chase fue en la película de suspense American Romance de 2016. Luego, se retiró de la actuación tras una serie de problemas personales y legales.

open image in gallery Chase tenía 11 años cuando prestó su voz por primera vez al personaje de Lilo Pelekai en la película ‘Lilo y Stitch’, de 2002 ( Getty Images )

En 2018, Chase fue arrestada y acusada de posesión de drogas. Pasó dos horas tras las rejas antes de ser puesta en libertad bajo fianza de 1.000 dólares.

El año anterior, fue arrestada tras ser detenida en un automóvil que había sido denunciado como robado.

“Daveigh Chase, mi novia, siempre ha sido una luz en mi vida”, escribió Hernández en la página de GoFundMe, y continuó: “Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso escolar y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles. Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza”.

Traducción de Sara Pignatiello