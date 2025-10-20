Michael J. Fox afirmó que su compañero de reparto en Volver al futuro creó tensión en el set de la icónica película.

El actor, quien dio vida a Marty McFly en la cinta de 1985, señaló que Crispin Glover provocó fricciones detrás de cámaras debido a su comportamiento excéntrico al interpretar al padre del personaje, George McFly.

Fox, de 65 años, explicó que, aunque ya conocía a Glover antes del rodaje, no estuvo preparado para trabajar con él, ya que nunca hacía lo mismo de la misma manera “dos veces”.

Según Michael J. Fox, Crispin Glover tuvo “sus propias ideas” sobre cómo debía interpretar a su personaje, ideas que chocaron con la visión del equipo de producción, incluido el director Robert Zemeckis.

“Crispin no se dejaba encasillar por nadie”, escribió Fox en su nuevo libro de memorias, Future Boy. “Pero eso no evitó que el equipo de cámara le construyera literalmente una caja alrededor”.

En el papel de George McFly, Glover insistió en moverse según lo que él consideraba apropiado para su personaje.

Fox recordó una escena en la que Glover no logró quedarse en su marca:

“Cuando Crispin se acercaba a la cámara, se suponía que debía mantenerse en una línea entre el tendedero y yo. Pero Crispin tenía otro plan”, escribió.

open image in gallery Crispin Glover como George McFly en ‘Volver al futuro’ ( Universal Pictures )

“Supongo que él veía a George como un alma errante, un espíritu libre que se movía de forma impredecible… en este caso, de forma perpendicular a la cámara”.

Para mantenerlo dentro del encuadre, el equipo de filmación construyó una especie de corral en miniatura con sacos de arena y soportes, lo que obligó a Glover a mantenerse dentro de los límites establecidos.

A pesar de esas tensiones, Fox aseguró que “disfrutó trabajar con él” y añadió: “Su talento era incuestionable, aunque sus métodos generaban fricción. Aun así, respeté la forma en que se mantuvo fiel a su visión de George, tal como él lo entendía y lo interpretaba”.

Crispin Glover, que tenía 21 años en ese entonces, fue reemplazado por Jeffrey Weissman en el papel de George McFly para las dos secuelas de Volver al futuro, estrenadas en 1989 y 1990. The Independent se ha puesto en contacto con Glover para solicitar comentarios.

Michael J. Fox, por su parte, también tuvo un inicio complicado en el set con la protagonista femenina de la cinta, Lea Thompson, ya que él reemplazó a su amigo Eric Stoltz en el papel principal.

Cuando le preguntaron si tuvo buena química inmediata con Fox, Thompson admitió en 2024: “Probablemente no, porque yo era amiga de Eric Stoltz, a quien acababan de despedir”.

Con el tiempo, Thompson desarrolló una buena relación con Fox.

open image in gallery Michael J. Fox en ‘Volver al futuro’ ( Universal Pictures )

En una entrevista reciente, Fox también habló abiertamente sobre su vida con Parkinson, enfermedad que le diagnosticaron a los 29 años, y compartió su visión honesta sobre la muerte.

“No hay muchas personas que hayan vivido 35 años con Parkinson”, dijo Fox al Sunday Times. “Solo me gustaría no despertar un día. Sería ideal. No quiero una muerte dramática. No quiero tropezar con los muebles y partirme la cabeza”.

En otra conversación con People, el actor de Teen Wolf reflexionó sobre los retos cotidianos que enfrentó debido a la enfermedad:

“Me despierto y me doy cuenta de cómo va a estar mi cuerpo ese día, y trato de adaptarme,” comentó. “Siempre me aparecen nuevos desafíos físicos y los voy enfrentando”.

Traducción de Leticia Zampedri