Catherine O’Hara: la leyenda de Hollywood fallece a los 71 años tras una breve enfermedad

Catherine O’Hara, la querida actriz conocida por papeles en películas y comedias, incluidas Mi pobre angelito y Schitt’s Creek, murió a los 71 años.

O’Hara falleció el viernes en su casa en Los Ángeles tras una breve enfermedad, según confirmó su representante a Variety. No se ha informado de la causa de la muerte.

La dos veces ganadora del Emmy es quizás más conocida por interpretar a Kate McCallister en las dos primeras películas de Mi pobre angelito, que dieron lugar al famoso meme “¡Kevin!”, antes de interpretar a la matriarca Moira Rose en 80 episodios de la exitosa serie de televisión Schitt’s Creek.

Más recientemente, O’Hara apareció en la serie de AppleTV The Studio con Seth Rogen, lo que le valió una nominación al Emmy.

En una carrera que abarcó la televisión y el cine, la actriz nacida en Toronto inició su trayectoria en el programa de sketches cómicos SCTV de Second City a finales de la década de 1970. A continuación, participó en la serie SCTV Network a principios de los 80, por la que ganó su primer Emmy.

open image in gallery O’Hara apareció recientemente en la serie de AppleTV de Seth Rogen, ‘The Studio’ ( 2025 Invision )

Tras varios papeles en televisión y cine, O’Hara apareció en la exitosa película de 1986 Beetlejuice en el papel de Delia, que volvería a interpretar décadas más tarde en la película de 2024 Beetlejuice, Beetlejuice. Después, consiguió el papel de la matriarca McCallister en la primera película de Mi pobre angelito en 1990. Repitió su papel en la secuela de 1992, Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York.

O’Hara participó en películas como Después de hora (1985), Waiting for Guffman (1996), Very Important Perros (2000) y For Your Consideration (2006), y en series de televisión como Committed, Six Feet Under, Curb Your Enthusiasm, Glenn Martin DDS, 30 Rock y Modern Family.

También prestó su voz a varias películas y series destacadas, como Chicken Little (2005), Tierra de osos 2 (2006) y Skylanders Academy (2016).

open image in gallery Catherine O’Hara ganó su segundo Emmy por interpretar a Moira Rose en ‘Schitt’s Creek’

En 2015, O’Hara debutó como la excéntrica exestrella de televisión Moira Rose en Schitt’s Creek. Durante 80 episodios junto a los miembros del elenco Dan y Eugene Levy y Annie Murphy, O’Hara se ganó a una nueva generación de fans y consiguió su segundo Emmy en 2020.

Durante su discurso de aceptación de los Emmy, celebrado durante la pandemia de covid-19, O’Hara dijo: “Siempre estaré agradecida con Eugene y Daniel Levy por brindarme la oportunidad de interpretar a una mujer de cierta edad, mi edad, que puede ser plenamente ella misma, con todas sus ridiculeces”.

O’Hara conoció a su esposo, Bo Welch, en el rodaje de Beetlejuice en 1986. Se casaron en 1992 y tienen dos hijos, Matthew y Luke.