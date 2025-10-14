“Significó mucho”: Elliot Page se sincera sobre trabajar de nuevo con Christopher Nolan tras su transición
Page protagonizó la película de ciencia ficción 'El origen', dirigida por Nolan, en 2010, e inició su transición en 2020
Elliot Page se ha sincerado sobre su reunión con el director Christopher Nolan para su próxima epopeya, La Odisea.
Page protagonizó la película de ciencia ficción El origen, protagonizada por Leonardo DiCaprio, en 2010, diez años antes de su transición en 2020.
El año que viene interpretará un papel aún no anunciado en La Odisea, adaptación del poema épico griego de Homero, como parte de un reparto repleto de estrellas en el que también figuran Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y Charlize Theron.
Hablando en el panel de X-Men: días del futuro pasado en la Comic Con de Nueva York de este año, según Variety, Page expresó: “Me hizo mucha ilusión que [Nolan] pensara en mí para [La Odisea] y que me invitara a volver a trabajar con él”.
“Me encantó trabajar con él en El origen y me encantó formar parte de esa película, así que estaba completamente entusiasmado y emocionado por esta nueva oferta. Fui a reunirme con Chris y hablamos del papel, luego me senté en una habitación y leí el guion. Fue una gran alegría volver”.
Luego, agregó: “Como puedes imaginar, estar más cómodo contigo mismo hace que este tipo de proyectos sean más agradables. Así que volver a formar parte de un proyecto de Chris Nolan ahora significó mucho para mí, por razones egoístas”.
El año pasado Page, quien fue nominado al Oscar a la mejor actriz por Juno (2007) antes de su transición, habló con The Independent sobre la diferencia entre trabajar en un plató antes y después del cambio.
“Esto sonará muy dramático”, dijo, y continuó: “Pero siento que he llegado a un nivel de calma que nunca pensé que alcanzaría en un set”.
Añadió: “Siempre me sentía demasiado incómodo. Demasiado poco presente. También han habido momentos, interpretando a ciertos personajes, en los que sentía esa alegría, esa emoción, esa sensación, pero no las sentía plenamente. Es algo que entonces no habría imaginado posible”.
A principios de este año, se reveló que La Odisea se está rodando íntegramente con cámaras IMAX, el primer largometraje comercial que lo logra.
“Un año antes de que Chris empezara a rodar La Odisea, me llamó y me dijo que quería hacer una película entera rodada con cámaras IMAX. Eso no podía hacerse por muchas razones”, dijo el director ejecutivo de IMAX, Rich Gelfond.
“Chris me llamó y me dijo que si conseguía resolver los problemas, haría toda [la película] en IMAX. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos obligó a replantearnos ese aspecto de nuestro negocio, nuestras grabadoras, nuestras cámaras de cine. Así que esta será la primera película rodada, al menos al 100 %, con cámaras IMAX”.
Traducción de Sara Pignatiello