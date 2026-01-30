Primer vistazo a la biopic de los Beatles: así se ven Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson y Joseph Quinn

Los Fab Four ya están aquí: los fans pueden ver por primera vez a Paul Mescal, Barry Keoghan, Harris Dickinson y Joseph Quinn caracterizados como los Beatles.

Las cuatro películas de Sam Mendes se centrarán cada una en un miembro concreto de la banda, con Mescal como Paul McCartney, Keoghan como Ringo Starr, Dickinson como John Lennon y Quinn como George Harrison.

El estreno de las cuatro películas está previsto para el 7 de abril de 2028. En un audaz movimiento de marketing, el estudio Sony imprimió cuatro postales diferentes —cada una con el reparto principal caracterizado— y las distribuyó por el Liverpool Institute of Performing Arts (cofundado por McCartney) para que los estudiantes las encontraran.

“¡Nos regalaron postales exclusivas para promocionar las nuevas películas de los Beatles! Compartió el jueves 29 de enero la cuenta oficial de Instagram de LIPA.

“Los escondimos por LIPA y queremos que los estudiantes los encuentren”.

Las primeras reacciones a las imágenes fueron variadas, pero los comentarios en el post de LIPA mostraban muchos elogios a Mescal como McCartney: “Pensaba que era realmente Paul”, escribió un fan. “¡Mescal dio en el clavo! Guau”.

En el sentido de las agujas del reloj, desde abajo a la izquierda: Quinn como George Harrison, Mescal como Paul McCartney, Keoghan como Ringo Starr y Dickinson como Lennon ( Instagram/@lipaliverpool )

“Paul Mescal realmente capta el ambiente McCartney en estas primeras imágenes”, escribió otro fan en X. “Estoy deseando ver cómo se reúne todo el reparto en los biopics”.

Sin embargo, algunos siguieron quejándose de la elección de Quinn para el papel de Harrison, y uno de ellos afirmó que debería ser “reelegido inmediatamente”.

“OK, así que este es John Frusciante”, bromeó otro fan, sugiriendo que el atuendo de Quinn se parecía más al guitarrista de Red Hot Chili Peppers.

Otros instaron a los fans de los Beatles a esperar hasta el estreno de las películas para ver cómo representaría cada actor a su Beatle respectivo en la pantalla.

Ya comenzó la producción de las cuatro películas, cuyo cuarteto central está formado por algunos de los actores más solicitados de su generación. También es la primera vez que se conceden a una película los derechos sobre la vida y la música de los Beatles.

Mescal y compañía estarán acompañados por Saoirse Ronan como Linda McCartney, James Norton como Brian Epstein, Anna Sawai como Yoko Ono, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd, Harry Lloyd como George Martin y Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey.

El año pasado, Mendes explicó por qué quería hacer cuatro películas, una sobre cada Beatle, comparándolo con su documental de la BBC2 sobre la Segunda Guerra Mundial.

“Como cineasta, uno siempre busca nuevas formas de mirar al pasado. Dar un giro a los acontecimientos históricos para que capten la luz de formas nuevas y diferentes. Mi película 1917 fue un intento de hacerlo”, escribió en The Times.

“Las películas de los Beatles que estamos haciendo ahora también entran en esta categoría. Y aquí volví a sentir que se había abierto el mismo portal al pasado”.

