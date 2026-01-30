El nuevo documental sobre la primera dama de EE. UU., Melania Trump, no llegará ni de lejos a recuperar los 40 millones de dólares que Amazon MGM pagó por su realización, según un análisis de las ventas en cines durante su fin de semana de estreno.

Según se informa, Amazon gastó $35 millones adicionales para comercializar la película, que se estrena el viernes en todo el país y en varios mercados internacionales.

El medio Deadline informó que Melania ha recaudado cerca de $1 millón en preventas, lo que la sitúa en camino de recaudar $5 millones en taquilla en su fin de semana de estreno.

Esto la situaría en el mismo nivel que los documentales After Death (Después de la muerte), de la productora cristiana Angel Studios, que recaudó $5 millones en su estreno en 2023; y Am I Racist? (¿Soy racista?), del comentarista de derechas Matt Walsh, que se estrenó con $4,5 millones en 2024.

Un análisis de la venta de entradas el día del estreno sugiere una respuesta moderada —aunque no inexistente— en todo EE. UU. En la primera proyección en el cine AMC del centro comercial The Grove de Los Ángeles, California, se habían vendido 15 de los 132 asientos hasta el jueves por la tarde. Asimismo, en el cine Alamo Drafthouse de Nueva York, solo se habían vendido dos de los 31 asientos para la proyección de la tarde; pero se habían vendido 14 para la proyección de la noche.

open image in gallery El estreno de 'Melania', repleto de estrellas, tuvo lugar el jueves en el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy ( AFP/Getty )

open image in gallery “Es un negocio muy duro vender entradas de cine después del covid”, dijo Trump a los periodistas en medio de las bajas proyecciones de taquilla ( Getty )

La venta de entradas es mucho mayor en zonas más conservadoras, como Orange County (California), Houston (Texas) y Miami (Florida). Según una investigación de la revista Wired, solo se agotaron las entradas para dos proyecciones en EE. UU.: una en un AMC de Independence, Missouri, y otra en un AMC de Vero Beach, Florida. Vero Beach está a una hora en auto al norte de la residencia presidencial de Mar-a-Lago.

La publicación también informó que las proyecciones de Melania en el cine Mann Plymouth Grand 15 de Minnesota parecen haber sido canceladas. La sala está situada en el condado de Hennepin, Minnesota, una zona que está viviendo disturbios tras los tiroteos de Renee Good y Alex Pretti.

En declaraciones a la prensa durante el estreno de la película en el Kennedy Center el jueves, el presidente Donald Trump restó importancia a la escasa venta de entradas.

open image in gallery 'Melania' ya está en los cines ( Muse Films )

"“Es un negocio muy duro vender entradas de cine después del covid”, dijo, y continuó: “Creo que a esto le va a ir increíble, con streaming y todo. Los cines son otro mundo”.

Melania se emitirá en Prime Video más adelante.

El proyecto marca el regreso al cine estadounidense del director de Una pareja explosiva, Brett Ratner, que se trasladó a Israel tras múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada en 2017.

La mayoría de los miembros del equipo de filmación que trabajó en el documental de Melania Trump pidió que se eliminaran sus nombres de la película, según un informe reciente de Rolling Stone. Un miembro del equipo describió a Ratner como “dudoso” y a Melania como “aburrida”, pero “agradable”, informó la revista.

No parece probable que las ventas internacionales añadan mucho a la recaudación total de Melania. Tim Richards, director ejecutivo de Vue, uno de los mayores operadores de salas de cine del Reino Unido, reveló que la venta de entradas, hasta ahora, había sido “suave”.

Según el periódico británico The Guardian, solo se ha vendido una entrada para la primera proyección de la tarde del viernes en la emblemática sucursal de Vue en Islington, Londres, mientras que se han reservado dos para la proyección de las 6:00 p. m.

Mientras tanto, en Sudáfrica, la distribuidora Filmfinity canceló la exhibición de la película en los cines por lo que llamó “razones políticas”.

Traducción de Sara Pignatiello