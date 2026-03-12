Han sido años difíciles para quienes trabajan en Hollywood. Varias grandes producciones de cine y televisión se fueron de California, las fusiones entre empresas provocaron despidos y, además, Los Ángeles sufrió repetidos incendios. Por eso, las buenas noticias han sido escasas.

Sin embargo, recientemente llegó una desde un lugar inesperado. La “actriz de IA” Tilly Norwood lanzó un videoclip para una burda imitación de una balada al estilo Disney titulada Take The Lead. Y el resultado fue tan malo que podría hacer más por recordar al público el valor del arte creado por humanos que cualquier protesta o petición.

Probablemente, esa no era la intención de Norwood —o, más bien, de su creadora, Eline van der Velden, directora ejecutiva de la productora de inteligencia artificial Particle 6 y del llamado “estudio de talento de IA” Xicoia. La estrella digital, una morena de ojos color avellana, causó un gran revuelo cuando fue presentada el año pasado. Además, el hecho de que el videoclip se publicara en la antesala de los Oscar de este año sugiere que sus creadores pensaban usarlo como una advertencia para las élites de Hollywood y como una forma de anunciar la llegada del avatar como una nueva estrella de primer nivel. “¡No puedo esperar para ir a los Oscar!”, escribieron en la empalagosa descripción del video en YouTube. “¿Alguien sabe si tienen valet parking gratis para mi flamenco?”.

Como era de esperar, Norwood no irá a los Oscar este año, ni probablemente ningún otro. De hecho, el videoclip está lleno de versiones extrañamente pulidas de cosas que una creación de IA nunca podrá hacer: caminar por las calles de Londres o Los Ángeles, tomarse selfies con fans o charlar en el sofá de The Graham Norton Show.

Además, el resto del video recuerda a ‘California Gurls’ de Katy Perry, pero sin personalidad. Los flamencos mencionados en la descripción son representaciones rígidas y artificiales que solo logran empujar todo aún más hacia el inquietante “valle inquietante”. Así, en lugar de mostrar de forma convincente las posibilidades de la inteligencia artificial, el videoclip termina recordando todas las formas en que Norwood no puede —y probablemente nunca podrá— interactuar con el mundo real en el que vivimos los humanos.

open image in gallery La actriz generada con IA Tilly Norwood en el videoclip de ‘Take The Lead’ ( Particle6/Xicoia )

Y eso sin hablar de la canción, que resulta dolorosa de escuchar. El video comienza con un aviso que dice que “18 humanos reales” participaron en el proceso, desde diseñadores de producción y vestuario hasta prompters, editores y un actor. Sin embargo, no mencionan a ningún músico. Después de haber tenido que escuchar la canción varias veces para escribir este artículo, cuesta creer que alguno de esos “humanos reales” tenga “oídos reales”.

Lo más extraño, quizá, son las letras. El estribillo funciona como una defensa directa y poco sutil de la inteligencia artificial, con el avatar cantando: “Podemos escalar, podemos crecer / Ser los creadores que siempre supimos que éramos / Es la próxima evolución, ¿no lo ves? / La IA no es el enemigo, es la clave”. Pero poco después, Norwood afirma algo aún más extraño: dice que es humana y que tiene alma. “Dicen que no soy real, que soy falsa / Pero sigo siendo humana, no te equivoques / Mi alma está en cada movimiento que hago”.

Como era de esperar, la reacción en internet fue casi unánimemente negativa. “Es raro que siga diciendo que es humana cuando literalmente no lo es”, escribió un usuario en YouTube. Otro comentó que la representación del personaje ni siquiera se mantiene consistente durante los cuatro minutos del video: “Las pecas aparecen, desaparecen y cambian de lugar todo el tiempo”.

open image in gallery Norwood es una “actriz de IA” creada por Xicoia/Particle6 ( Xicoia/Particle6 )

Además, muchos usuarios criticaron el uso de recursos naturales para crear el video. Uno escribió: “No se dañó a ningún flamenco, pero ¿qué pasa con esa agua potable que tanto les preocupa a los humanos?”. Otro comentó: “¿De verdad esos ejecutivos nerds creen que queremos este desastre en lugar de un suministro de agua saludable?”. De hecho, una investigación de la Universidad de California en 2023 calculó que ChatGPT “bebe” unos 500 mililitros de agua por cada 10 a 50 respuestas de longitud media. Por lo tanto, producir videos musicales como este probablemente requiera mucho más.

No hace mucho, en octubre pasado, varios actores comenzaron a preocuparse seriamente por lo que la aparición de Norwood podría significar para sus carreras. Toni Collette, Natasha Lyonne y Whoopi Goldberg se pronunciaron en contra de la creación de la IA, mientras que Emily Blunt exclamó: “Dios mío, estamos acabados”.

Por suerte, a juzgar por esta nueva evidencia, los rumores sobre la muerte de la actuación han sido muy exagerados. La tecnología seguramente mejorará con el tiempo, pero ver ‘Take The Lead’ recuerda una y otra vez algo esencial: el corazón que falta en una actuación creada por inteligencia artificial.

Este domingo, en los Oscar habrá muchos ganadores y muchos más perdedores. Y cuando descubran quién es quién, todos los involucrados sentirán el abanico completo de emociones humanas. Tilly Norwood no podría hacerlo.

Traducción de Leticia Zampedri