Spike Lee defiende ‘biopic’ de Michael Jackson ante críticas por omisión de acusaciones de abuso

El director Spike Lee ha defendido a la película Michael después de que muchos criticaran la omisión de las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson en la biopic, diciendo que las críticas “no [encajaban] en la cronología del filme”.

Michael, aprobada y financiada por los herederos de la fallecida estrella del pop, narra la vida de Michael Jackson desde sus inicios en los Jackson 5 hasta la cima de su fama mundial en 1988, durante la gira del álbum Bad. La decisión de concluir la historia en ese punto ha generado controversia, ya que la película no aborda las acusaciones de abuso sexual infantil que se le imputaron antes de su muerte en 2009, sino que las omite por completo.

“He visto [Michael ] dos veces. Me encanta”, le dijo Lee a Laura Coates de CNN. Continuó: “Para los críticos de cine que se quejan de todo esto: la película termina en el 88, y las acusaciones de las que hablas ocurrieron [después]. Así que están criticando la película por algo que quieres que esté, pero no encaja con la cronología del filme”.

“Pero la gente acudió. En todo el mundo, la gente demostró su cariño”, añadió.

La película biográfica dirigida por Antoine Fuqua, que llegó a los cines la semana pasada, está protagonizada por el sobrino de Jackson, Jaafar Jackson, en su debut cinematográfico como el cantante, junto a Colman Domingo como su padre Joe Jackson y Nia Long como su madre Katherine.

open image in gallery Spike Lee dirigió el videoclip de Michael Jackson para el tema de 1996 ‘They Don’t Care About Us’, y posteriormente realizó dos documentales: ‘Bad 25’ y ‘Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall’ ( Getty Images )

Al recordar su relación personal con Jackson y el cantante Prince, Lee dijo que los extrañaba a ambos y comentó: “Eran como mis hermanos. Trabajé con los dos. Son personas maravillosas”.

Spike Lee dirigió el videoclip de Michael Jackson para el tema de 1996 ‘They Don’t Care About Us’, y posteriormente realizó dos documentales: Bad 25 y Michael Jackson’s Journey from Motown to Off the Wall.

Michael se estrenó el viernes con una puntuación del 96 % por parte del público en Rotten Tomatoes, a pesar de las duras críticas recibidas. Michael recaudó 217 millones de dólares en la taquilla mundial durante su primer fin de semana, e incluso estableció un nuevo récord para películas biográficas musicales.

En una reseña de una estrella de The Independent, la crítica Clarisse Loughrey, se pregunta sobre Michael: “¿Para qué intentar retratar a una persona cuando se la puede convertir en un producto?”.

“Si Michael existe para suavizar el legado de un ícono, lo hace al borrar cualquier rastro de intención o capacidad de decisión, más allá de una idea difusa: Jackson como un soñador destinado a ‘difundir amor y sanar’”, escribió Loughrey.

Según los informes, una versión anterior del largometraje abordaba las acusaciones de abuso de 1993 y la investigación posterior, pero los abogados del patrimonio de Jackson identificaron un acuerdo previo con un acusador que “impedía cualquier representación o mención de él en una película”. Esto dio lugar a 22 días de regrabaciones, que, según se informa, fueron financiadas directamente por el patrimonio de Jackson y costaron entre $10 y 15 millones, según la revista Variety.

open image in gallery La película biográfica dirigida por Antoine Fuqua, que se estrenó en los cines la semana pasada, está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Jackson, en su debut cinematográfico en el papel del cantante ( Universal Pictures )

Dan Reed, director del documental sobre Michael Jackson de 2019, Leaving Neverland, afirmó que el éxito de la película “[demostraba] que a la gente simplemente no le [importaba] que fuera un abusador de menores”. El documental de Reed se centra en dos hombres que alegan haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de Jackson durante su infancia, y fue vehementemente condenado por los herederos del cantante.

“Literalmente, a la gente no le importa”, declaró Reed al medio The Hollywood Reporter, y siguió: “Creo que a mucha gente a la que le encanta su música hace caso omiso. Y a menos que haya pruebas en video de Michael Jackson manteniendo relaciones sexuales con un niño de siete años, no sé qué podría hacer cambiar de opinión a estas personas”.

Jackson, quien falleció en 2009, negó todas las acusaciones formuladas en su contra durante su vida. Fue acusado en 2003 de siete cargos de abuso sexual infantil y dos cargos de administración de sustancias intoxicantes a un menor, pero fue absuelto de todos los cargos en 2005.

Michael ya está en los cines.

Traducción de Sara Pignatiello